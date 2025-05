Estas son las piscinas municipales que abren hoy en la Comunidad de Madrid

Getafe abre sus piscinas al aire libre este sábado como parte de la Campaña de Verano de Baños 2025, y ofrecerá 2.000 plazas en horario de 11 horas a 20 horas durante junio y hasta las 21 horas en julio y agosto. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las piscinas que estarán abiertas hasta el 31 de agosto son la piscinas del polideportivo Alhóndiga - Sector III con un aforo de 1.200 personas y la de Perales del Río, con un aforo de 800 personas. Como ha explicado el concejal de Deportes, Javier Santos, las piscinas municipales son "un recurso fundamental para el disfrute y el ocio durante el verano. Son espacios pensados para que las familias se relajen, se diviertan y compartan tiempo de calidad". Además, se ha establecido un horario específico para personas mayores de lunes a jueves de 11 a 21 horas, con "importantes ventajas y descuentos" ya que los mayores entre 60 y 64 años contarán con una rebaja en la entrada del 50% estos días, mientras que los mayores de 65 años, podrán entrar gratuitamente también durante esas fechas, según han añadido desde el Consistorio. Por su parte, las personas con discapacidad mayor al 33% acreditada, y aquellos acompañantes en caso de necesitar apoyo, podrán entrar gratuitamente en cualquier caso. También aquellos vecinos que cuenten con el Carné Joven de la delegación de Juventud y del programa Objetivo 0'0 Diversión Sin Alcohol, podrán beneficiarse de un 25% de descuento, aunque solo se aplicarán estos descuentos para personas empadronadas en Getafe.

La piscina municipal de Galapagar abrirá sus puertas a partir del 31 de mayo y, hasta el 31 de agosto, tendrá un horario de lunes a domingos de 11.30 a 20.30 horas, con cierre de las instalaciones unos 15 minutos antes. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado en el que detalla que el precio de una entrada individual para empadronados será de 3,50 euros, y dos euros para los menores de 16 años. En el caso de los no empadronados, el acceso costará 5,50 euros, mientras que la tarifa infantil será de tres euros. Los menores de tres años tendrán acceso gratuito. Además, el Consistorio ha impulsado unos bonos de temporada que, en el caso de los empadronados, permitirá el acceso ilimitado durante todo el verano por un precio de 80 euros para los adultos y 45 euros para los menores. En el caso de lo no empadronados, podrán hacerse con este bono por 100 euros los adultos y 60 los jóvenes. Por otro lado, se mantiene un descuento del 25 por ciento para pensionistas por jubilación, familias numerosas y personas con discapacidad superior al 32 por ciento que, al igual que las personas dependientes, podrán ir acompañados por un adulto que no pagará entrada. En el caso de los bonos de temporada, podrán adquirirse a través de la página web piscinasgalapagar.com; mientras que los bonos con descuento podrán adquirirse de manera presencial en las taquillas de las propias instalaciones.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha informado que la piscina de verano municipal (Navarrondán s/n) abrirá sus puertas este sábado para que los vecinos puedan disfrutar de sus cuatro espacios acuáticos coincidiendo con la subida de temperaturas. En un comunicado, el Consistorio ha señalado que las instalaciones permanecerán abiertas hasta el 7 de septiembre manteniendo las tarifas de 2024 tras la bajada de precios impulsada por la alcaldesa, Lucía S. Fernández, y el concejal de Deportes, Javier Mora. Las tarifas varían según el tipo de entrada, la 'básica' da acceso a las piscinas exteriores y la entrada 'combi' incluye también la zona termolúdica interior. Para personas empadronadas, el precio general es de 5 euros de lunes a viernes y de 7 euros fines de semana y festivos. Existen además tarifas reducidas para personas con discapacidad, menores de 18 años, mayores de 65 y pensionistas, previa acreditación, con un coste de 3 euros entre semana y 4,5 euros el fin de semana. Estas instalaciones cuentan con merendero, zonas de sombra y amplias praderas y se componen de cuatro piscinas al aire libre (polivalente, recreativa, de enseñanza y de chapoteo) ofreciendo así una experiencia ideal para todas las edades. Ante el día de apertura, el Ayuntamiento ha recordado a los usuarios la importancia de respetar las normas de uso, que incluyen restricciones sobre flotadores, consumo de alimentos fuera de las zonas habilitadas y el acceso con tumbonas no autorizadas.