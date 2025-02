Éxito de Ayuso en Galicia: defensa de la libertad de mercado y la propiedad privada "frente a los que igualan a la baja"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes en el municipio lucense de Ribadeo sus políticas al frente del Gobierno madrileño, destacando que con "impuestos fundamentales" se pueden ofrecer "los mejores servicios públicos", pero que "no pueden ser voraces" porque, ha añadido, "acaban con el incentivo y se promueve la cultura de la subvención y el clientelismo político".

En su intervención en los Foros Debate 2025 que organiza la Fundación Sargadelos junto al Grupo Voar en la localidad de A Mariña, Díaz Ayuso ha repasado la historia "de superación y de éxitos" de la Comunidad de Madrid, que está "al servicio de España" y que es "libre, dinámica, abierta, viva e internacional" y donde, ha añadido, "caben todos los acentos".

Ayuso protagoniza el Foro de Debate organizado por la Fundación Sargadelos Carlos Castro Europa Press

Ante un salón de actos lleno y del que algunos asistentes tuvieron que quedarse a las puertas, ha subrayado que está "para gobernar y gestionar" una administración que sea eficaz".

"Y que gestione los impuestos fundamentales que puedan ofrecer los mejores servicios públicos, pero que nunca pueden ser voraces porque acaban con el incentivo y se promueve la cultura de la subvención y el clientelismo político. Que haya para el que no puede, no para el que no quiere", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que hay una parte de españoles que "les gusta su país, sus gentes y tradiciones" y que "son solidarios con quienes vienen buscando oportunidades, respetan la pluralidad de la vida a la gallega, a la andaluza, a la madrileña..."

"La que desde 1975 y con su constitución de 1978 eligió vivir en concordia, cediendo, dando lo mejor de sí cada uno desde su punto de vista para levantar juntos esta gran nación de todos. Para personas como ellas, para aquellos que tienen ganas de vivir intensamente la vida con sus avatares y sus sorpresas, sabiéndose libres, generosos con sus propias vidas y con quienes les rodean, bravos y amantes de vivir la vida con intensidad, está su Madrid, su región capital, que es la de todos", ha reivindicado ante los presentes.

Economía

En este punto, Díaz Ayuso ha definido como una economía "social de mercado" la Comunidad de Madrid, que "defiende con firmeza la propiedad privada, la libertad de empresa, el respeto por el contribuyente, el estímulo y un sistema público que no deje a nadie atrás, que ofrezca segundas oportunidades y sirva como palanca y ascensor social".

A este respecto, ha expuesto que no cree "en igualar a la baja, en colectivizar para dividir, en enfrentar hombre-mujer, público-privado, propietarios, inquilinos, jefes y empleados" y ha insistido en que "la única igualdad que existe es ante la ley y las oportunidades". Por eso, ha manifestado que defiende igualarse en "esas oportunidades" y "no en la pobreza".

También ha destacado que no cree "en la cultura del suicidio" ni tampoco en que trabajar o no, estudiar o no, contratar o no "tenga los mismos resultados". "Pues no; recaudar es bien sencillo, lo difícil es gobernar", ha argumentado.

Precisamente, sobre impuestos, la presidenta madrileña ha reiterado que "bajando impuestos y ayudando a quien crea empleo" se puede "recaudar más y mejor" y, acto seguido, ha expuesto que la Comunidad atrae "al 70% de la inversión que llega a España, que de otra manera se iría a otras capitales internacionales".

Un Gobierno "estable"

Por otro lado, la presidenta autonómica ha señalado que a ella los gobiernos le gustan "estables, pequeños y donde no se están moviendo a los consejeros como ajedrez".

Para Díaz Ayuso, su gobierno es "eficaz" y cada consejero "cuenta con los demás", así como que cada sector representado "puede confiar en esa Consejería" que "no se descabeza improvisadamente para tapar escándalos o para repartir favores entre cuñados".

"Y sí, les confieso que estaba pensando en el Gobierno de Sánchez. En la Comunidad de Madrid llevamos cinco delegados y 40 y tantos ministros", ha espetado.

A continuación, ha defendido que su Gobierno tiene "respeto absoluto" por "el trabajo de la prensa, por las instituciones, la separación de poderes, la rendición de cuentas ante la opinión pública y los parlamentos", pero, "sobre todo", ha añadido, "por el cumplimiento de la ley".

"Nada está por encima de la ley, si no, esto es la ley de la selva, pero nos esmeramos en que sean redactadas bajo rigor científico y jurídico, no ideológico, haciendo chapuzas legislativas que luego pagan los ciudadanos para no acabar encima perjudicando al que se dice representar, jugando con el salario mínimo de los más jóvenes, beneficiando a agresores sexuales para escarnio de sus víctimas, dificultando que muchas familias con hijos y con situaciones vulnerables no encuentren empleos y viviendas, porque se va fomentando la inquiocupación", ha enumerado.

Nacionalismos

Por otra parte, ha hecho referencia en su discurso a los nacionalismos, defendiendo que Madrid es una región "de moda" y "contraria al nacionalismo", en su opinión, "el cáncer que más daño ha hecho a Europa en el siglo XX y causa estragos en España".

"El nacionalismo no es amor por lo propio, sino odio por lo ajeno. Es un negocio corrupto basado en identidades fabricadas para justificar su existencia y como todo negocio tiende a perpetuarse y a crecer. Y en ocasiones utilizando algo tan rico y propio como las lenguas cooficiales", ha lamentado.

También ha defendido "gobernar sin dejar deudas", ya que, a su juicio, "no se puede ir condonando para fabricar una nación paralegal contra España".

Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por "el descrédito hacia los jueces" y ha pedido "seguir confiando" en las instituciones, que "no pueden ser carcomidas por el poder político para sobrevivir".

"Necesitamos recuperar la libertad, el buen nombre y la influencia de España en el mundo, el tren del futuro y la alegría propia del español. No podemos imaginar una tierra mejor que Galicia para que desde ella salgan las energías y algunas de las personas más importantes para este gran proyecto, la España de todos", ha concluido.

Turno de preguntas

Ya en el turno de preguntas, un asistente ha preguntado por los fallecidos en residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia y si repetiría las mismas decisiones. Ante esta cuestión, Díaz Ayuso ha tildado la pregunta de "trufada de intenciones políticas" y ha criticado que hay una plataforma "organizada por resentidos del PSOE y de Más Madrid" que utilizan cifras "inventadas".

Por otro lado, cuestionada sobre la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional, la presidenta madrileña ha opinado que "no se pueden subir los salarios mínimos sin hablarlo con quienes van a pagarlo".

En relación con otra cuestión sobre la situación del fiscal general del Estado, ha lamentado "en qué país" se puede convertir España si "el poder judicial, legislativo y ejecutivo residen en la Moncloa". "Vamos a un paso que se roban ordenadores, pasan cosas la mar de extrañas, pero no ocurre nada, así que el deterioro es inmenso y muy preocupante, porque los jueces que hacen su trabajo se ven cada día más sitiados. Al final, le pedimos perdón todos", ha ironizado.

Así, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Fundación Sargadelos echa el cierre a los Foros Debate 2025, que organiza junto al Grupo Voar en el Hotel Voar de Ribadeo, por el que también han pasado el empresario y expresidente de Banesto Mario Conde, el exministro de Fomento José Blanco, y el periodista y expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.