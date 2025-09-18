Competición
Éxito de la Fórmula 1 en Madrid: las entradas se agotan en dos minutos y suma una lista de espera de 235.000 personas
La presidenta madrileña ha subrayado que, pese a las críticas por parte de la oposición a la F1 en la región, "a nadie le parezca mal" que el Circuito de F1 en Cataluña reciba "decenas de millones durante todo este tiempo"
Mañana de polémica en la Asamblea de Madrid, que ha pasado de Gaza a la Fórmula 1 sin solución de continuidad. Todo ante una oposición que "disparaba" temas a ver si enganchaba con la polémica. Frente a ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este jueves de que las entradas de la Fórmula 1 se agotaron en dos minutos tras salir ya en preventa para los aficionados y registran ya una lista de espera de 235.000 personas.
"El lunes salió a la venta las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas. Esto significa cómo va a ser el Gran premio Fórmula 1 para Madrid y para España", ha celebrado la presidenta desde la sesión de control al Gobierno en la Cámara regional.
En su intervención, ha destacado también que, pese a las críticas por parte de la oposición a la F1 en la región, "a nadie le parezca mal" que el Circuito de F1 en Cataluña reciba "decenas de millones durante todo este tiempo".
"Tiene el apoyo de toda la izquierda, de los separatistas y del Gobierno de (Pedro) Sánchez. ¡Qué suerte tienen, de verdad!", ha expresado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar