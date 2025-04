El fracaso de El Descanso

¿Patrocinaría usted una exposición (aunque fuera cutre) contando su mayor fracaso profesional?¿Organizaría, siendo un grupo de víctimas, una muestra en una institución cuyo jefe hubiera dicho sobre Bildu que «ha hecho mucho más por los españoles que los patrioteros de pulsera juntos»?

Este caminante debe ser más tonto de lo que se creía. Hace 40 años estuve en el restaurante El Descanso cubriendo, para el medio donde trabajaba, el atentado donde murieron 18 inocentes. Un horror.

La Fundación Víctimas del Terrorismo ha organizado una exposición, me atrevo a decir privada, sobre aquel atentado en casa de un señor que hace unos meses se burló de las víctimas de ETA. ¿O no es burlarse la frase que pronunció ante todo Madrid sobre lo bueno que es Bildu? Estoy seguro que ese desayuno le costó la candidatura a ser alguien en los socialistas madrileños. En Madrid, los votantes socialistas quieren gente sensata, no pelotas, botarates que dicen que los que han asesinado a casi mil españoles, entre ellos a sus compañeros, son buena gente. La policía no logró descubrir una sola pista que llevara a una detención. Y el Ministerio del Interior (gestionado por el PP y ahora por el PSOE) patrocina este fracaso mayúsculo con una pobre muestra.

Para poder ver la cutre exposición de paneles y cuatro fotos te exigen inscribirte. Lo hice, pero, o el sistema no funcionó o se olvidaron de la relación cuando estuve. Hasta cinco funcionarios tuvieron que intervenir para que pudiera ver los paneles. Naturalmente, no había nadie.

La exposición se inauguró el 8 de abril. Si contamos los fines de semana que cierra la Delegación y la Semana Santa, han montado una exposición para 11 días. ¡Así no se honra a las víctimas!