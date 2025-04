El Gobierno de Pedro Sánchez "deja en tierra" a la Patrulla Águila este Dos de Mayo

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, confirmó este miércoles que "lamentablemente" no habrá participación este año en los actos de celebración del Dos de Mayo ni del Ejército ni de la Patrulla Águila por la negativa del Gobierno central, y remarcó que tampoco habrá ministros porque "no se les ha cursado invitación".

Así lo apuntó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde comentó que "la decisión que ha adoptado el Ministerio de Defensa, y hasta la fecha no tenemos otro conocimiento, es que no va a participar ni la Patrulla Águila ni ningún otro de los profesionales que venían participando de forma tradicional en la parada militar del Dos de Mayo".

Por ello, continuó, "nosotros continuamos con la programación de estos eventos y será un acto de celebración que, lógicamente, abrimos a todos los madrileños" donde "celebraremos todo lo que nos une", pero reconoció que "nos hubiera gustado que la Patrulla Águila, pero también que el Ejército y las Fuerzas Armadas estuvieran presentes como viene siendo tradicional en ese acto cívico militar".

En cualquier caso, "nosotros miramos hacia adelante y son otros los que quieren poner zancadillas y palos en las ruedas", pero recalcó que, "junto con el pueblo de Madrid, celebraremos todo lo que nos une en esa festividad del Dos de Mayo".

Sin invitación al Gobierno

Preguntado por si cree que aparecerá en dichos actos algún miembro del Gobierno central, García Martín respondió que entiende que no acudirán. "No hay ninguna invitación cursada a ningún ministro del Gobierno central ni al delegado del Gobierno en esta comunidad autónoma".

Por tanto, "si no tienen invitación cursada, lógicamente no podrán acceder a los eventos que se van a celebrar en la Real Casa de Correos". De todas formas, "para eso existen los servicios de protocolo, para ver qué personas tienen invitación y cuáles no y, por tanto, no pueden acceder", aseveró el portavoz del Gobierno regional.

En cualquier caso, incidió en que "es el Gobierno central y es la Delegación de Gobierno quien tiene en su mano el poder restablecer la normalidad que, por otra parte, nosotros estamos deseosos de que se pueda producir" y que "desde luego ellos han sido los que la han roto". Así, incidió García Martín, "los que han desertado y se han apeado de los actos del Dos de Mayo son el Gobierno central con sus decisiones".

A este respecto, apuntó no solo a la decisión de que en Madrid no exista esa parada cívico-militar, sino a "esas decisiones de usar los resortes del Estado para hacer oposición a un Gobierno legítimamente elegido en las urnas por todos los madrileños".

Por último, comentó que el Gobierno de Pedro Sánchez "se comporta como la oposición a este Gobierno y es extremadamente grave". Por ello, reiteró que "tienen en su mano el recuperar la normalidad institucional, recuperar el respeto institucional", y aseguró que, "a medida que se recupere eso, tendrán reciprocidad por parte de este Gobierno de la Comunidad de Madrid".