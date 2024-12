Grupo Bambú: 20 años de alta cocina nipona (y excelentes negocios)

Corría febrero (si a este cronista no le falla la memoria) del año 2005 cuando abría sus puertas, en una bocacalle de la Gran Vía, un espacio que marcó un momento muy, muy importante para la cocina japonesa en Madrid. Se trataba de 19 Sushi Bar, la primera criatura (empresarial) de los hermanos De León, Pedro y Fernando, que con muy buen acierto montaron un restaurante japonés moderno y con un precio medio realmente excelente (30 euros de media, ¿dónde se come ahora, como se comía allí, por ese dinero?) y con una oferta excelente. Al frente estaba Alex Moranda, excelente sushiman. Los León ya demostraron entonces el excelente olfato empresarial que les permitiría, 20 años después, saberse hacedores de una de las cadenas de alta restauración japonesa made in Spain más importantes, y con una clara vocación internacional. 19 Sushi Bar, por desgracia, cerró sus puertas. Y todavía se le echa mucho de menos en los mentideros gastro…

El primer 99 Sushi Bar, con toda su apuesta por el lujo, la distinción y la alta cocina japonesa, fue el de Ponzano, allá por 2005. Le siguieron el de Hermosilla, La Moraleja y el de Padre Damián, en el Eurobuilding, la niña bonita en la capital del Grupo Bambú, el ente empresarial desde el que los De León han sabido articular una estrategia muy, muy acertada, tanto en forma como en tiempos. Tendrían que pasar diez años desde el comienzo de su andadura para lanzarse fuera de los límites de la región matritense. Y siempre, siempre, manteniendo la esencia fundacional, custodiando la despensa espectacular que les caracteriza y el recetario. Y por supuesto, eligiendo los mejores enclaves. Así, en 2016 vio la luz su exclusivo espacio en Barcelona, en el barrio de Sarrià. Un año después, en octubre de 2017, arrancó la expansión internacional del concepto en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, una de las cunas del nuevo lujo asiático. Ubicado en el Four Seasons de Al Maryah Island, cuenta con una estrella Michelin, que han ido revalidando.

Y supieron seguir sumando. Entre 2019 y 2020, la compañía, siguiendo su plan de expansión, incorpora al portfolio nuevos restaurantes. En Marbella, inauguran otro 99 Sushi Bar en el exclusivo hotelazo Anantara Villa Padierna Palace; en septiembre de 2020, 99 Sushi Bar Dubái, situado a los pies de edificio más alto del mundo, el Burj Kalifa. En diciembre de 2022, vio la luz el restaurante de Rabat, en el ‘hiltoniano’ Conrad Rabat Arzana. En enero del próximo año, ultiman su apertura en Montecarlo (Mónaco), en nada más y nada menos que el coqueto puerto de la urbanización de ultralujo que el mismísimo príncipe Alberto ha impulsado. Hablamos de Mareterra, que le ha ganado varias hectáreas al mar para disfrute de potentados foráneos y monegascos con posibles.

Y pronto, muy pronto, se hará realidad un nuevo concepto en Madrid. Se trata de KŌ by 99 Sushi Bar, que va a ofrecer una versión más lúdica y ligada al ocio nocturno, pero conservando, como es marca de los empresarios fundadores, su fuerte impronta gastronómica. El nuevo KŌ promete ser un concepto imperdible, que unirá a la beautiful people y a los gastrónomos. Además del buen olfato de los De León, y a su sabio respeto por la materia prima, también parte de su éxito reside en haber sabido apostar por el mejor talento. Como el de la sumiller Mónica Fernández, con los de León desde el principio; Jaime Castañeda, director de Operaciones Internacionales, o Rubén Guerrero, que desde 2017 ha sabido trasladar la visión gastro de esta empresa que hace un sushi espectacular y unos muy buenos negocios.