Ifema alcanza los 40 eventos en directo y 1,3 millones de asistentes en 2023

Ifema Madrid Live, la apuesta de la Institución por el turismo de ocio y cultural en sus instalaciones dio en 2023 un "salto cualitativo" en 2023 con un total de 40 conciertos y eventos por los que pasaron 1,3 millones de asistentes, cifra récord para Ifema Madrid en actividades de ocio y cultural. Así se recoge en la Memoria Anual de Ifema Madrid correspondiente al año 2023, donde se destaca la ampliación de la oferta y la incorporación a su calendario de "propuestas diferenciales", como festivales musicales o exposiciones.

Entre las principales novedades del pasado año destacó la primera edición del festival boutique 'Christmas by Starlite', que por primera vez saltó del verano marbellí a la capital coincidiendo con las fechas navideñas, con nombres como Rod Stewart, Sting, Lola Índigo, Manuel Turizo, Carlos Rivera o Sebastián Yatra. Los conciertos tuvieron lugar en el pabellón 6 del recinto ferial, que ofreció una gran propuesta gastronómica y sesiones de DJ. En sus seis noches, el festival atrajo a un total de 20.655 personas. En su Memoria, la institución subraya la contribución de Ifema Madrid Live al cumplimiento del objetivo estratégico de diversificación de la actividad, que aporta "nuevas vías de ingresos". Además, recalca que estos eventos "permiten rentabilizar el uso de las instalaciones en momentos valle de actividad ferial y congresual", principalmente en las temporadas veraniega y navideña.

En 2023 se ha alcanzado el número total de 40 conciertos y eventos de larga duración entre espectáculos, musicales, festivales, conciertos y exposiciones, que han logrado atraer a cerca de 1,3 millones de visitantes, cifra récord en actividades de ocio y culturales para Ifema Madrid. El primer semestre de la temporada de eventos musicales ha estado especialmente marcado por la celebración de festivales temáticos de estilos muy variados, que en numerosos casos se han celebrado por primera vez en el recinto ferial.

Estos eventos, caracterizados por la gran capacidad de convocatoria y por proponer experiencias inmersivas, han "aprovechado al máximo las dimensiones y la flexibilidad de las instalaciones de Ifema Madrid", destaca la institución, que cita eventos relacionados con la música electrónica como el festival indoor Afterlife, que reunió 15.000 asistentes; Elrow Town Madrid, con un total de ocho escenarios y más de 200 artistas para 33.000 asistentes; Circoloco (7.000), la primera edición en Madrid de la fiesta de electrónica underground nacida en Ibiza; o la tercera convocatoria de Maudes Festival (9.300), titulada 'Hymn Of Myranda'. También han tenido un eco importante las tres ediciones del Brunch Electronik celebradas en mayo, que sumaron más de 24.000 asistentes, o los conciertos de Boris Brejcha (8.200) y Black Coffee (10.000). Por su parte, en diciembre el Palacio Municipal de Ifema Madrid ha acogido a lo largo del año conciertos de estrellas internacionales de la talla de Anastacia, Caetano Veloso o Devendra Banhart, así como el encuentro con el escritor y podcaster Jay Shetty. Estas cuatro citas han sumado más de 6.200 asistentes. La oferta musical de diciembre también incluyó el espectáculo de música dance 'Oro Viejo by DJ Nano' (5.000) y la fiesta de Nochevieja 'Bress!', en la que otros 5.000 asistentes despidieron el año en Ifema Madrid.

Más allá de la oferta musical, la Navidad de 2023 ofreció actividades para toda la familia: de los ya conocidos Hangar 52 Revolution (8.400), Circlasica-Gran Circo Mundial (118.500) y Juvenalia a los espectáculos infantiles Mikecrack Y La Superarma Secreta y Cantajuegos, que registraron llenos en sus convocatorias con 3.600 espectadores conjuntos. En diciembre también pudo visitarse la exposición inmersiva Mundo Pixar, que se ha mantenido en el pabellón 5.1 hasta mayo de 2024. En otros estilos musicales, Ifema Madrid ha acogido el festival Horteralia (5.500 asistentes), celebrado en marzo, con un cartel basado en el humor y la diversión. En junio llegaron la primera edición de I Love Reggaeton (21.500), con más de 20 artistas en dos escenarios, y las nuevas convocatorias de Love The 90's (31.500) y Love The Twenties (32.500). Estos dos últimos eventos, que tuvieron lugar por primera vez en Ifema Madrid en 2022, se caracterizan por recuperar artistas y grupos populares de las décadas de 1990 y los 2000 en escenarios temáticos. Después del verano, la actividad continuó en septiembre con otras tres citas masivas como el Suavefest (5.500), organizado por la 'influencer' María Pombo coincidiendo con la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; la primera edición de Brava Madrid (18.500), con cantantes de la talla de Mika, Sugababes, Melanie C o Loreen; o Madrid Salvaje (25.000), con más de 35 artistas de rap y trap.