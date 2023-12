Inmaculada Sanz: «Hay que derribar el muro que Sánchez ha levantado en Madrid»

Ocupa el despacho que, hasta el pasado 28 de mayo, pertenecía a Begoña Villacís. Y es que, a sus atribuciones como portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz suma ahora la vicealcaldía de una ciudad que, como ella misma apunta, «está de moda en Europa y en el mundo».

Portavocía, Seguridad y Emergencias, y desde verano también vicealcaldesa. La mujer con más poder político de la ciudad de Madrid. ¿Se siente como tal?

Es sobre todo un tremendo honor ser la vicealcaldesa de esta ciudad que tantas cosas me ha dado y donde viven mis hijos. Lo trato como un honor y como una responsabilidad. Es un reto apasionante. Estamos en un momento muy especial para la ciudad y para mí, es un honor estar en este equipo de gobierno ayudando al alcalde y a que Madrid vaya mejor.

Su agenda se ha multiplicado...

Suceden muchas cosas todos los días en la ciudad y hay que estar presentes. Y eso hace que la agenda institucional se haya cargado de muchas más citas, sobre todo nocturnas y en fines de semana, que es quizá la parte más complicada en cuanto a la conciliación con la vida personal. Pero hay mucho trabajo interno. La vicealcaldía no es solo la actividad institucional hacia fuera, sino todo lo que tiene que ver con la coordinación de la acción política de la Junta de Gobierno, la coordinación de los distritos, que son extraordinariamente importantes y a los que queremos dar mucha más presencia y valor.

Hace poco se produjo el adiós de Matilde García Duarte como coordinadora de Alcaldía. ¿Veremos en el corto plazo una reorganización del Ayuntamiento?

Esa es una competencia obviamente del alcalde. Pero sinceramente, no lo creo. Será una sustitución. Se ha ido una persona que ha sido muy valiosa durante estos cuatro años, que ha hecho un trabajo extraordinario. En breves fechas se incorporará otra persona. No creo que haya una renovación, pero, en todo caso, es el alcalde el que tendrá que decidir.

Dentro del Área de Seguridad y Emergencias, ¿qué le gustaría dejar cerrado al final de la legislatura?

En lo interno, concluir con toda la renovación histórica de infraestructuras de tipo policial, de seguridad y emergencias, porque tenían unas carencias enormes. Cuando llegamos al Gobierno de esta ciudad había policías que trabajaban en prefabricados desde hacía muchos años y las bases del Samur estaban en muy malas condiciones. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para sustituir esas infraestructuras. Hemos concluido también con toda la renovación de los uniformes, hemos incorporado muchos materiales y vamos a seguir dotándoles de los mejores medios, porque los mejores profesionales ya los teníamos. Nos gustaría que el Gobierno de España derribe ese muro que ha construido en torno a la ciudad de Madrid para que no podamos contratar los policías que esta ciudad necesita. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, pero tiene un déficit de policías extraordinario. No podemos seguir funcionando con 1.000 policías menos de los que esta ciudad necesita. Por lo tanto, vamos a seguir luchando para que nos hagan caso, no al Gobierno de la ciudad, sino a los madrileños. Sería una grandísima noticia acabar el mandato con el número de policías que Madrid necesita, que son 7.000 y no los menos de 6.000 que tenemos en estos momentos. Y en cuanto a retos más concretos, indudablemente está el erradicar la actividad delictiva de las bandas juveniles, si bien no tenemos la competencia principal. Pero nos preocupa y estamos haciendo muchas cosas para para tratar de erradicarlo.

Precisamente, una de las promesas electorales es el plan para combatir las bandas juveniles. ¿Hay fecha prevista? ¿En qué consistiría?

Estamos trabajando en su desarrollo. Va a fortalecer las actuaciones que ya estamos llevando a cabo: la inspección, por ejemplo, en los locales donde se producen venta de armas blancas. Queremos también insistir mucho en la necesidad de cambios legislativos a nivel nacional y propondremos al Gobierno endurecer las sanciones. Teniendo en cuenta que las jerarquías de esas bandas usan a menores de muy corta edad para llevar a cabo los delitos más graves, necesitamos a las Policías, Municipal y Nacional, que es quien tiene el ámbito competencial más importante. Necesitan mejores instrumentos legislativos. Y luego, seguir incrementando el número de agentes en la calle. Hemos conseguido 400 más que cuando llegamos y, además, muchos más servicios también porque estamos en un número de horas extraordinarias muy importante debido a esa carencia: más de 700.000 horas extraordinarias ha hecho la Policía Municipal en este año, con un coste de más de 23 millones y todavía no hemos finalizado el año. Ese plan lo desarrollaremos a lo largo de los próximos meses. Luego, también hay un apartado muy importante, que es el social. Estamos trabajando con políticas sociales en distintos planes de prevención de esas violencias, en chavales que están en el entorno de esas bandas, pero que todavía no se han integrado en ellas, de manera que podamos prevenir, también con nuestros agentes tutores. Hemos duplicado su número en los colegios e institutos. Es una figura extraordinariamente valorada por la comunidad educativa.

Otra de las promesas es la ordenanza de convivencia ciudadana.

A lo largo de los próximos meses comenzaremos con los trabajos. Es una ordenanza compleja porque va a abordar muchos asuntos, pero su objetivo es endurecer las sanciones ante comportamientos antisociales de todo tipo. Ya lo hicimos en el anterior mandato con el botellón o la suciedad en las calles, y ahora estamos muy preocupados y ocupados con la cuestión de los grafitis y pintadas vandálicas. Con esa ordenanza queremos que todos los comportamientos antisociales estén mejor y más castigados, porque al final la convivencia se trata de eso. Todo ello con la extraordinaria preocupación respecto a que se pueda tocar o derogar la Ley de seguridad ciudadana, que nos puede dejar vacíos legales muy importantes. Ya lo intentó el anterior Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios, y tiene toda la pinta de que para este mandato van a tratar de derogarla. O al menos minimizarla. Y eso nos va a generar muchos problemas porque resta muchísima autoridad a los cuerpos policiales y va a dejar de sancionar algunas cuestiones que ahora sí se sancionan.

Ahora que menciona a Sánchez, ¿la ciudad de Madrid en estos próximos cuatro años va a jugar al ataque o a la defensiva?

Defendernos nos va a tocar, porque esto ha sido ataque tras ataque y agravio tras agravio. He puesto el ejemplo de la tasa de reposición, pero lo hemos visto en todas las cuestiones, con el Cercanías, con estos ataques chuscos y vulgares, no de un ministro que debería centrarse en trabajar para que dejen de ocurrir estas situaciones de averías permanentes, e incluso descarrilamientos de trenes. Como decía el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, estos incidentes se pueden acabar convirtiendo en accidentes. Se está poniendo en peligro la seguridad de las personas. Pero nosotros lo que aspiramos es a liderar, a seguir siendo la locomotora económica, social y política de España. Tenemos un papel muy relevante como capital de la nación, en defensa de la unidad de España. No nos vamos a cansar de dar ese debate, por mucho que a la izquierda le moleste. Madrid tiene un papel esencial en los próximos cuatro años. Vamos a ser el modelo con el que se van a poder contraponer las políticas de Pedro Sánchez. En los últimos años, Madrid es la historia de un éxito por políticas que se han continuado en el tiempo de estabilidad institucional, bajadas de impuestos, generar espacios de libertad donde la sociedad civil es de una potencia extraordinaria...

¿Se avecina campaña contra Madrid?

Bueno, no dejan de hacerla. Pedro Sánchez está absolutamente obsesionado con Madrid. Y quiero recordar que fue concejal de este Ayuntamiento. Son de una extraordinaria gravedad los ataques permanentes que tiene hacia nuestra ciudad y nuestra región. Defenderemos los derechos de los madrileños. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. A partir de ahí, seguiremos demandando los servicios que esta ciudad necesita. La Ley de Capitalidad es un ámbito en el que tenemos que que trabajar, y lo haremos en la medida de lo posible con el Gobierno de España.

Hablaba antes del Cercanías. ¿Es ahora mismo la red un peligro para los madrileños?

El transporte público tiene que ser fiable. Fiable en cuanto a sus frecuencias, sus tiempos, su manera de funcionar... Tiene que dar seguridad a la gente: que sepa que puede llegar a su trabajo de una manera ordenada todos los días y no tener la sorpresa de si va a llegar una hora tarde. No pueden estar dándose averías de este calibre e incluso accidentes. Es evidente que hay que invertir y no se ha hecho. Había un plan previsto de más de 5.000 millones de euros para mejorar la red de Cercanías. No se ha hecho y esta es la consecuencia. La EMT está en récords históricos. El alcalde daba las cifras: a unos días de finalizar el año, vamos a superar el récord de usuarios durante este año. Vamos a cifras de prepandemia y superándolas. En cuanto a Metro, también está funcionando de una manera muy positiva. Pero evidentemente nos falta esa pata. Madrid tiene una corona metropolitana muy importante a la que vienen todos los días cientos de miles de personas a trabajar. Y necesitan el Cercanías. Porque si una red de transporte público no es fiable, la gente busca alternativas en el vehículo privado.

¿Qué supondría la Ley de Capitalidad para Madrid?

Hablamos de todos los servicios que esta ciudad tiene que prestar por ser capital de la nación. Lo que pedimos es que las financiaciones sean adecuadas a esas necesidades y que tengamos también más margen de maniobra en cuanto a la capacidad presupuestaria, así como más competencias en el ámbito de la seguridad o que podamos invertir en infraestructuras de movilidad para que no ocurra, por ejemplo, lo ocurrido con el Bus VAO de la A2: transferimos el dinero al Gobierno de España hace cuatro años y todavía no ha empezado esa obra. La ley de Capitalidad la vamos a impulsar y la vamos a negociar. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la financiación local. Se habla mucho de la financiación de las Comunidades Autónomas, y es necesario que tengan una financiación adecuada. Pero siempre parece que el patito feo es la financiación de las entidades locales, los Ayuntamientos. Cada vez somos más importantes para los ciudadanos y prestamos más servicios. Además, el ciudadano no discrimina de quién es la competencia. En la financiación local creo que vamos a conseguir un apoyo importante de todas las ciudades.

En eso van de la mano de Barcelona...

Yo espero que sí. En ese sentido, ha habido ya conversaciones entre los alcaldes, pero también con la Federación Española de Municipios y Provincias que en este momento está liderada por el Partido Popular. Pero son también los pequeños municipios los que entienden que es necesario. Es algo asumido por todos. El problema está en que nunca se termina de abrir ese melón. Todo el mundo sabe que las entidades locales están infrafinanciadas.

Desde que se encendieron las luces navideñas, se están haciendo virales imágenes del centro con tanta gente que parece difícil caminar. ¿Puede la ciudad absorber todo ese tráfico?

Es lo que hablábamos antes. Madrid está de moda en Europa y en el mundo. Especialmente en el continente americano: los visitantes estadounidenses, canadienses, mexicanos... toda Latinoamérica está viniendo a visitar Madrid y a invertir en Madrid. Y estamos ya en unas cifras de turismo superiores a antes de la pandemia. Y, sobre todo, estamos consiguiendo algo muy importante: que el gasto medio turístico sea mucho más elevado que antes. Es un tipo de turista que provoca muchas menos molestias que en otros lugares con otro tipo de de turismo. El reto que tenemos por delante es, por un lado, descentralizar el turismo. Y en ese sentido, muchas de las actividades de esta Navidad no están en el centro: Matadero, Conde Duque, Ifema, el parque Enrique Tierno Galván... Es algo que debemos seguir potenciando. Por otro lado, debemos intentar desestacionalizar el turismo, algo que también estamos consiguiendo. Madrid era una ciudad que tenía picos muy importantes de turismo durante determinados momentos, como el puente de la Constitución. Y ahora, agosto de 2023 ha sido el mes más importante en cuanto al número de turistas de toda la serie histórica.