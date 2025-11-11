Luz verde a Valgrande, el nuevo barrio de Alcobendas donde se levantarán 8.600 viviendas

El Ayuntamiento del municipio madrileño de Alcobendas ha dado luz verde definitiva en el Pleno municipal al desarrollo del Plan Parcial de Valgrande, un nuevo barrio que completará esta localidad hasta su límite con Madrid y que contempla la construcción de 8.600 viviendas, de las que el 54 % serán protegidas.

Tras su aprobación inicial en la sesión plenaria del 20 de agosto de 2024, este planeamiento ha superado todos los trámites pertinentes, incluida una subsanación de la cuestión procedimental que apreció el Tribunal Supremo en junio de 2025, que anuló el plan anterior, aunque al mismo tiempo avaló este desarrollo urbano.

Este proyecto de ciudad, que completa Alcobendas hasta su límite con Madrid, se plantea en el sector s-1 Los Corrales, en un suelo clasificado como urbanizable sectorizado, que en su día acogía exclusivamente actividad agraria y ganadera, según ha señalado la Junta de Compensación en una nota.

En materia de vivienda, Valgrande contempla la construcción de 8.600 viviendas, de las que el 54% serán protegidas (4.638 unidades) y el 40% se han previsto sobre parcelas municipales (3.483), lo que refuerza la capacidad del Ayuntamiento para impulsar políticas de acceso en un contexto de alta demanda y falta de 'stock'.