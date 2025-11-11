El audio en el que Leire Díez admite que es "la mano derecha" de Cerdán ante Stampa

Leire Díez le reconoció al fiscal Ignacio Stampa que "era la mano derecha" de Santos Cerdán, en aquel entonces "número tres" del PSOE, según evidencia el audio de la conversación que mantuvieron y que grabó el propio Stampa al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Pero Díez también le matizó que era "una mano derecha que nunca iba a aparecer en ningún lado".

La bautizada como "fontanera del PSOE" aseguró al miembro del Ministerio Público que "todo el mundo ha querido saber lo que yo sé". El fiscal Stampa quiso saber la razón y Díez se limitó a asegurar que era "porque todo el mundo está inquieto".

Especialmente, ella apuntó a que la que está especialmente preocupada era Dolores Delgado, dado que cuando era fiscal general del Estado -según Díez y Stampa- impulsó que se le apartase al fiscal del "caso Villarejo".

"Evidentemente, gente como Lola tiene que estar inquieta claro, por lo que se hizo contigo", le trasladó Díez a Stampa.

Javier Pérez Dolset, otro de los presentes en el encuentro, le intentó hablar de "víctima a víctima" para reconocerle que "los daños que sufrió" el fiscal madrileño, cuando se quitó de Anticorrupción, se originaron en que "metió la mano donde no debía" durante la instrucción del "caso Tándem".