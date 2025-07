Madrid abre hoy plazo para pedir becas de grado medio y superior de FP

El plazo para solicitar las becas de Formación Profesional (FP) de grado medio y superior para el curso 2025/2026 abrirá desde este martes hasta el 5 de agosto, en una ayuda que cuenta con un presupuesto de 30,5 millones de euros y que prioriza a los estudiantes provenientes de familias con menos recursos económicos. Según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado, la convocatoria se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y los interesados pueden disponer de más información y tramitar las becas en la web institucional, así como presentar la documentación a través del portal institucional www.comunidad.madrid. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha unificado este año las becas de ambos grados, que se tramitarán por primera vez en un único procedimiento adaptado a la nueva normativa. Así, están dirigidas a estudiantes de ciclos formativos de grado medio y superior, del sistema educativo español, en centros privados autorizados de la Comunidad de Madrid en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Los requisitos para obtenerlas serán, entre otros, estar matriculado o tener reserva de plaza del curso completo 2025/2026, ser residente en la Comunidad de Madrid, no ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca y no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros. Además, se introduce como novedad la posibilidad de prorrogar la ayuda que se obtenga en la actual convocatoria para los cursos 2026/2027 y siguientes, siempre que el beneficiario mantenga las circunstancias por las que se le conceda este año y lo solicite.

En grado superior, la cuantía que recibirán los becados en el primer curso oscila entre los 2.500 y los 3.250 euros anuales, en función de la renta per cápita familiar. Para el segundo curso, entre 1.925 y 2.525 y el tercer curso (este último para los dobles ciclos), la ayuda económica estará entre los 1.925 y los 2.525 euros. Por su parte, los alumnos de grado medio podrán optar a una ayuda para todo el año de entre 1.659 y 2.765 euros, para el primer y segundo curso, también según su renta. Además, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) e Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán 3.500 euros en primero y 2.800 en segundo y tercer curso del grado superior; mientras que si estudian un grado medio la cuantía será de 3.000 euros anuales.

Solicitud por cuenta digital

Para hacer más accesible la solicitud de la beca, la Comunidad de Madrid incorporará en la aplicación Cuenta Digital la solicitud. Al hilo, el Gobierno regional defiende haber reducido en un 25% el volumen total de documentación que los usuarios tienen que aportar en el proceso de petición. En esta edición se han incorporado tres nuevas consultas automatizadas a fuentes oficiales: el certificado de defunción, la documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género y el certificado o volante de empadronamiento histórico en la Comunidad de Madrid. El nuevo formulario se ha adaptado para alinearse con la estructura utilizada en el resto de becas de educación. Esto incluye una homogeneización de la terminología empleada para unificar criterios y facilitar su comprensión. Asimismo, el sistema permite guardar la solicitud en cualquier momento y retomarla posteriormente, facilitando que el ciudadano pueda completarla a su ritmo. Una vez finalizada, la firma se realiza de forma telemática a través del sistema de firmas de la Cuenta Digital, que garantiza tanto la validez jurídica del proceso como la identificación segura de la persona firmante. En concreto, el sistema detecta automáticamente a todas las personas mayores de 18 años incluidas en la solicitud, les remite las peticiones de firma pertinentes y permite realizar un seguimiento del estado de firma de cada una de ellas.