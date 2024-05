Madrid apremia a Mónica García ante el colapso de la atención primaria este verano

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha enviado este jueves a la ministra de Sanidad, Mónica García, una carta ante los problemas de salud pública que se aproximan. Matute demanda que se convoque, de manera inminente, un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la falta de profesionales en Atención Primaria este verano. Un asunto, apunta la Comunidad de Madrid, de entera responsabilidad del Ministerio y al que aún no ha dado respuesta.

Mientras, pasan las semanas y se acercan las vacaciones de muchos profesionales sanitarios, y el momento en que los ciudadanos no podrán ser atendidos por falta de sustitutos en las distintas áreas de salud. Matute demanda una reunión urgente para abordar la manera de enfrentarse, todas las comunidades autónomas, a la ausencia de profesionales. Más aún cuando, por efecto del Covid, los médicos residentes 2019-2020 acaban su formación en septiembre, lo que dificulta aún más la posible contratación de profesionales para este verano.

Los consejeros de Sanidad de las 13 comunidades autónomas gobernadas por el PP se han unido en esta petición, además de haber pedido la reprobación de la ministra de Sanidad, Mónica García, por "comportarse como una activista" al participar en la manifestación que el pasado domingo recorrió las calles del centro de la capital por la Sanidad Pública.

En este sentido, la consejera madrileña ha indicado que "si la ministra es coherente" con ella misma, tendría que convocar esta reunión, ya que una de las reivindicaciones de la concentración del domingo era "la falta de recursos humanos" en el Sistema Nacional de Salud.

En la misma línea, Matute recuerda a la ministra de Sanidad que "no habrá solución" al problema de profesionales sanitarios "si desde el Gobierno de España no se toman medidas de urgencia". "El Ministerio tiene que actuar de inmediato, sin echarse a un lado, máxime cuanto tienen abandonadas y al borde de la quiebra las únicas sanidades que gestionan, las de Ceuta y Melilla", señala en la misiva, en la que hace hincapié en que no se puede "esperar más".

En declaraciones a los medios, Matute ha recordado que la Comunidad de Madrid ha tomado medidas dentro de sus competencias para paliar "esta falta de gestión por parte de su Ministerio" pero ha subrayado que debe ser la titular de Sanidad la que tenga que decir "qué actuaciones va a hacer con residentes en periodo de formación, con los residentes que faltan".