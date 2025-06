Madrid celebra los 40 años de la Real Casa de Correos con un gran concierto gratuito en Sol

La Puerta del Sol se convertirá mañana en el gran escenario de la música para conmemorar el 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. A partir de las 20:00 horas, la céntrica plaza acogerá un concierto gratuito que reunirá a voces míticas de los años 80 y 90 junto a jóvenes artistas del panorama actual. Bajo el título En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya, la cita promete una noche de celebración colectiva, abierta a todos los públicos.

El cartel, formado por más de una decena de artistas y bandas, incluye nombres tan conocidos como Sole Giménez (Presuntos Implicados), Jeanette, Teo Cardalda (Golpes Bajos), Rubi, Josemi Carmona, Mercedes Ferrer, Tino di Geraldo, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Queralt Lahoz, y el grupo Un pingüino en mi ascensor. A ellos se suman talentos emergentes como Alice Wonder, Ede, Paul Alone, Chloé Bird, Conchita, Rebeca Jiménez y Lin Cortés, entre otros.

Durante la velada sonarán canciones que forman parte del imaginario colectivo madrileño y español, como Aquí no hay playa, ¿Por qué te vas?, Cómo hemos cambiado, Veneno en la piel, Lucha de gigantes o Pongamos que hablo de Madrid. Como broche final, todos los artistas se reunirán sobre el escenario para una actuación conjunta que pondrá el punto culminante a esta efeméride.

La celebración también subraya el carácter integrador de la Comunidad de Madrid, con la participación de artistas nacidos tanto en la región como en otros puntos de España —como Vigo, Valencia, Cáceres, Pamplona, Córdoba o Barcelona— y también procedentes de ciudades como Buenos Aires, Helsinki, Toulouse o Londres. Una muestra del espíritu abierto y acogedor que ha caracterizado a Madrid a lo largo de estas cuatro décadas.

La dirección musical del evento contará con músicos de reconocida trayectoria, como el percusionista Tino di Geraldo, colaborador habitual de artistas como Antonio Vega, Joaquín Sabina, Manolo García, Estopa, Los Secretos o Andrés Suárez.

El cartel del evento ha sido diseñado por el dibujante y viñetista José Manuel Esteban, que ha retratado la Real Casa de Correos como un icono atemporal. La imagen incorpora referencias a las siete estrellas de la bandera madrileña y refleja el carácter festivo y vital de la región. Además, el concierto incluye un mensaje enmarcado en el Plan Regional contra las Drogas, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que anima a disfrutar del arte y el ocio de forma saludable.

El edificio de la Real Casa de Correos se convirtió en sede del Gobierno regional el 12 de marzo de 1985, tras un acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad. Desde entonces, este inmueble —protegido como Bien de Interés Cultural por su valor arquitectónico y artístico— ha sido epicentro de la actividad institucional madrileña. (Más información sobre el concierto y el 40º aniversario de la Real Casa de Correos, en la web oficial de la Comunidad de Madrid: www.comunidad.madrid/actividades/2025/concierto-40-aniversario.