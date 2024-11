Madrid: Cibeles aprueba pedir el "cese inmediato" de Óscar Puente

"Cese inmediato" ante "la falta de medidas preventivas y de control en el servicio de Cercanías de Madrid". Con los votos a favor de PP y Vox, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy una moción para que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dimita o para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cese.

Se trata de una moción encabezada por el partido liderado en la capital por Javier Ortega Smith, justificada porque "la situación del transporte de Cercanías en la capital de España se puede catalogar como absolutamente caótica y de colapso casi permanente", con incidencias "prácticamente diarias": 828, según el concejal. "El que no haya tenido una incidencia en el transporte de Cercanías en Madrid es porque no va en tren de Cercanías. Falta de mantenimiento evidente, y lo que es más grave, riesgo de accidentes, como ocurrió en el túnel de Atocha-Chamartín". Una opinión que compartió el PP, en boca del edil Carlos González Pereira, que pidió al Gobierno que "ejecute el plan integral de mejora de cercanías de Madrid", así como que se recupere "el respeto que merecen los madrileños". "Menos humo, menos publicidad y más inversiones reales para Madrid".

Por parte del PSOE, Ignacio Benito arremetió contra Vox, diciendo que son "tan vagos que presentan exactamente la misma iniciativa que no se debatió en octubre, como si no hubieran pasado nada en este país" desde entonces. "Leyendo la iniciativa, que no hay por dónde cogerla, piden su dimisión por una decisión que evitó una tragedia, por la meteorología y por un suicida".