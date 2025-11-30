Madrid conmemora la batalla de Somosierra, símbolo de la libertad y la soberanía nacional

La Comunidad de Madrid ha conmemorado hoy la batalla de Somosierra, símbolo de la defensa de la libertad y la soberanía nacional. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asistido hoy a la tradicional recreación del ataque del ejército francés y la caballería polaca sobre las tropas españolas durante la Guerra de la Independencia de 1808.

Recreación de la batalla de Somosierra Comunidad de Madrid

García Martín ha señalado que “este evento es un acto de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida para legarnos un país libre y capaz de decidir su propio futuro”. Además, ha resaltado que “en un mundo lleno de retos, esos valores siguen siendo imprescindibles”.

El Gobierno regional ha iniciado esta semana los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico, el enclave donde se desarrolló el combate. Este reconocimiento permitirá proteger elementos vinculados a esta contienda, como los restos del puente de piedra sobre el río Duratón, el fortín levantado por orden de Napoleón y la ermita de Nuestra Señora de la Soledad (1654), integrada en el dispositivo defensivo español.

Vecinos y asociaciones especializadas reviven cada 30 de noviembre los momentos destacados del enfrentamiento entre las fuerzas españolas y la Grande Armée napoleónica, apoyada por la caballería ligera polaca.

La jornada, que cuenta con el respaldo del Ejecutivo autonómico, se completa con explicaciones históricas, visitas guiadas, actos conmemorativos y actividades culturales para todos los públicos. También, se ha celebrado una ofrenda floral a los caídos, en la que ha participado el consejero, junto con el alcalde de la localidad. Estas propuestas buscan enseñar al visitante el valor patrimonial y militar de este enclave, al tiempo que promueven el turismo familiar en la Sierra Norte.

El Gobierno regional está ejecutando 84 actuaciones en la Sierra Norte financiadas por el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 con un importe total de 19,5 millones de euros. Asimismo, gracias a las ayudas incluidas en Pueblos con Vida, 26 comercios han podido abrir sus puertas o mantener sus negocios activos en los municipios con menos de 1.000 habitantes de esta zona.