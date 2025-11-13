Madrid: desmontaje del tablero del paso superior de acceso a la M-40 desde Sanchinarro

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado que está ejecutando las obras de reparación y sustitución del tablero del paso superior que da acceso a la M-40 (en sentido norte) desde el barrio de Sanchinarro, en Madrid, a la altura del kilómetro 1,85 de la M-40.

Para llevar a cabo las actuaciones previstas, han explicado, es necesario realizar trabajos sobre la estructura del paso superior, lo que ha requerido el corte del tráfico sobre el citado paso superior desde la noche del pasado 12 de octubre.

Este corte se prolongará hasta la finalización total de los trabajos, y la incorporación desde Sanchinarro hacia la M-40 sentido Norte se realiza a través de la Avenida de Niceto Alcalá Zamora, la Avenida de Santo Domingo de la Calzada y la Avenida del Camino de Santiago.

La segunda fase de las obras de sustitución consistirá en el desmontaje del tablero sobre la calzada exterior y la vía de servicio, y se realizará durante esta noche del 12 de noviembre y los días 14, 15 y 16 de noviembre. Debido a ello, se producirán las siguientes afectaciones:

- Entre las 22:00h del miércoles 12 hasta las 18:00h del domingo 16 de noviembre la salida 2-A de la M-40 exterior hacia la A-1 sentido Burgos, quedará cerrada.

Por lo tanto, el itinerario alternativo 1 es tomar la A-1 sentido Madrid y efectuar el cambio de sentido en la glorieta de Las Tablas para posteriormente tomar la A-1 en sentido Burgos.

Asimismo, el itinerario alternativo 2 es tomar la salida 3 desde la M-40 hacia la M-11 y posteriormente incorporarse a la A-1 con sentido Burgos.

- Entre las 21:00 del viernes 14 hasta las 18:00h del domingo 16 de noviembre habrá corte de la calzada interior de la M-40 (sentido Sur), así que el tráfico se desviará hacia la vía de servicio lateral desde la cual se podrá tomar la 2-A hacia la M-11 pudiendo continuar por la M-40 sentido Sur haciendo un cambio de sentido en la Glorieta de Hortaleza.

- Corte de la calzada exterior de la M-40 (sentido Norte), por lo que el tráfico de la M-40 con sentido Norte se desviará en la salida 3 de la M-40 hacia la M-11, pudiéndose volver a la M-40 a través de la M-11 y A-1.

- El tráfico desde la M-40 hacia la autopista de peaje R-2 se restringe desde la M-40, pudiendo tomar la misma salida 3, accediendo a la R-2 a través de la M-11 y A-1 sentido Burgos.

- La salida 3 desde la M-11 hacia la M-40 con sentido Norte y A-1 quedará cortada. El tráfico deberá permanecer en la M-11 y tomar la salida 0B hacia la M-40 sentido Norte y A-1

- La calzada exterior de la M-40 (sentido norte) quedará con carriles de ancho reducido que quedarán debidamente señalizados hasta que se desmonte el tablero. Se recomienda precaución en la circulación por la zona.

Los horarios de cortes de tráfico podrán tener algunas modificaciones para ajustarse a las operaciones de desmontaje y traslado de la estructura.