Madrid in Game pone rumbo a Nueva York tras el éxito en Miami

El Ayuntamiento de Madrid pone rumbo a Nueva York tras dos días de intensa actividad en eMerge Americas, uno de los eventos tecnológicos y de innovación más importantes de Estados Unidos, que se ha celebrado en Miami durante el 18 y 19 de abril. Durante las dos jornadas, casi un centenar de empresas e inversores se han acercado al estand de Madrid in Game para conocer, de la mano del concejal del Área de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, la apuesta municipal por el desarrollo de la industria del videojuego en Madrid.

Durante su participación en el foro, Niño ha puesto en valor el ecosistema del gaming en la capital, que genera cerca de 5.000 empleos directos e indirectos en el sector, y aglutina el 56,5 % de los grados y posgrados especializados en esta industria de España. El concejal ha presentado el programa de emprendimiento Start IN Up de Madrid in Game, el Campus del Videojuego, y otros pilares estratégicos como el Clúster del Videojuego, que ya cuenta con más de 70 compañías y con la asociación de otros consistorios del país, como el de Valencia o el de Málaga y que está posicionando España como un referente del sector.

Nueva York es la próxima parada de Madrid in Game

Con el objetivo de atraer talento e inversores a la capital española, y dentro de un ambicioso programa de internacionalización que incluye paradas en América, Europa y Asia, Madrid in Game viaja de Miami a Nueva York.

La ‘gran manzana’ acogerá, el próximo 23 de abril, un evento de networking en el icónico Chrysler Building con los responsables de toma de decisiones de empresas desarrolladoras de videojuegos e inversores especializados en empresas de la industria para presentar la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y su apuesta por el sector del gaming y los eSports./