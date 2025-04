«Lo tienes que ver» en Madrid

«En el color los ojos se aplican puramente a lo espiritual, el color ahorra el camino del creador a través de la forma en la naturaleza». Son palabras de Walter Benjamin, que también expresó que no había modo alguno de entender esa noción, la del color, que no existe sino como fenómeno perceptivo, que no pasara por la contemplación: «Lo tienes que ver». Ese es precisamente el título que la Fundación Juan March ha dado a la muestra que deslumbra en Madrid y que, comisariada por María Zozaya, se ha propuesto no tomar dicho color únicamente como eje temático, sino tratar de que adquiera la forma de exposición. Su germen se encuentra en la que las sedes de esta institución en Cuenca y Palma de Mallorca dedicaron a Carlos Cruz-Díez en 2009, llamada precisamente «El color sucede».

Recoge este proyecto casi ochenta obras en distintas técnicas, de pinturas a esculturas, de obras sobre papel a instalaciones, además de vídeo, textiles, cerámicas y mucho más. Unas obras fechadas en los siglos XX y XXI -la más temprana, un Malevich de 1915, y las más recientes, de este mismo año-.

«Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto» presenta el trabajo de un amplio número de artistas para quienes el color es principio esencial y estructurador. La exposición comienza con los primeros experimentos de la abstracción y se centra en el uso del color plano, no modulado por el gesto. Forman parte de esta exaltación cromática artistas que, como dijimos, desde distintas generaciones y puntos de partida conceptuales y estéticos, han recurrido al color como principio estructurador de sus producciones, liberado de la forma y de la narrativa, sustantivo y no adjetivo: desde el citado Malevich hasta Rosa Brun, Teresa Lanceta, Olafur Eliasson, Felipe Pantone o Guillermo Mora, pasando por Yves Klein, Frank Stella, el mencionado Cruz-Díez, Lucio Fontana o Mondrian.

Una ocasión para ver y experimentar hasta el próximo mes de junio que finaliza esta muestra que llama a sentir y disfrutar.