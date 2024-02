Madrid pone fecha al inicio de las obras de soterramiento de la A-5

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha informado este martes de que las obras para el soterramiento de la A-5 comenzarán en el mes de octubre en su primer tramo desde la avenida de Portugal hasta antes de llegar a la avenida de Los Poblados.

En el Pleno de Cibeles, después de que el concejal del PSOE Pedro Esteban Barrero haya pedido al Gobierno municipal que licite "a la mayor brevedad" la ejecución del Paseo Verde del Suroeste en el tramo entre avenida de Padre Piquer la avenida de Los Poblados.

Carabante ha censurado "un máximo desconocimiento de los acuerdos" que alcanzó el Ayuntamiento con el Ministerio de Vivienda sobre el soterramiento de la A-5. "Tengan la tranquilidad de que, si depende del PP, se soterrará no solo el tramo que da esta licitación, sino también el siguiente. Se ha comprometido el Gobierno socialista y ya sabemos que la palabra socialista no tiene ningún valor. De igual manera que no tiene ningún valor porque comprometieron 6.000 millones de euros para hacer Cercanías y estamos esperando todavía los primeros euros para esa intervención", ha trasladado.

Considera que a la izquierda le molesta esta obra porque "es buena para Madrid y los madrileños". A la vez, ha defendido que se trata de una gran obra de transformación urbana que se va a producir en capital y posiblemente en España, que va a conseguir recuperar 80.000 metros cuadrados de espacio público, dando continuidad a esa obra de envergadura de Madrid Río y Casa de Campo.