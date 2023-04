Madrid: el "recado" de Villacís a sus ex concejales

Algunos se van, en principio para no volver. Otros se quedan, pero cambiando de color. El último Pleno ordinario de la legislatura, previo a las elecciones del 28 de mayo, se resolvió con las sobreactuaciones justas y poco afán de estridencias, más allá de las habituales. De hecho, más allá de las «entradas» y «salidas» confirmadas en los últimos días, los portavoces de los grupos municipales tuvieron ojos para su potencial electorado: el Gobierno municipal sacó pecho por su gestión; la oposición, criticó a la coalición PP-Cs y deslizó algunas de sus promesas electorales.

Quizá, el mayor «recado», siempre entre líneas, fue el mandado por la vicealcaldesa Begoña Villacís a sus dos ya exconcejales, Pepe Aniorte y Ángel Niño, confirmados en las listas del PP para el 28-M. Dos personas con las que compartió ayer bancada, pero ni palabras ni miradas. A ellos, hay que sumar a la concejala delegada de Deportes Sofía Miranda, si bien, en su caso, no figura en la lista electoral del alcalde. «En estos momentos se ve quién tiene honor, valor y quién huye», aseguró Villacís. «La gente que no falla, que tiene palabra, es con la que quiero gobernar Madrid. Quiero que premien a la gente que tiene valor, honor... la política puede cambiar a muchas personas. Si me presento con esta gente hoy es porque la política no les ha cambiado. Gente imperturbable, incorruptible», añadió, mirando a los banquillos «naranjas».

Muchos ojos estuvieron puestos en esos concejales. Por un lado, Santiago Saura, Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo y Mariano Fuentes aplaudieron el discurso de la candidata de Cs. Por otro, Ángel Niño, Sofía Miranda, Martín Casariego, Concha Chapa y Alberto Serrano no lo hicieron. Como seguramente no lo habría hecho Pepe Aniorte, en aquel momento ausente del hemiciclo.

Mientras, otros concejales aprovecharon este último Pleno para despedirse de todos los partidos políticos. «La despedida duele tanto porque he sido muy feliz aquí», aseguró una emocionada Mar Espinar que, tras ocho años en grupo municipal socialista, acompañará a Juan Lobato en su candidatura para la Comunidad de Madrid. También es el adiós de Pedro Fernández, edil de Vox. «Me voy con la maleta llena de aprendizaje, de conocimiento y de experiencias», aseguró. En su lugar, irá como «segunda» de Javier Ortega Smith la diputada Carla Toscano.