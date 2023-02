Madrid: siete mesas para celebrar San Valentín

He aquí varias direcciones en las que celebrar mesa tanto si anda con el flechazo de Cupido clavado como si no, porque lo cierto es que numerosos restaurantes capitalinos ofrecen propuestas para el día 14, que merecen la pena. Uno de ellos es La Morena (lamorenamadrid.com), que si no lo conocen es el momento. Puede que conozcan la casa madre, situada en Tarifa, pero aquí contamos con otra y en ella se unen Brayan Sevilla y Javier Cuesta, jefes de cocina de ambas sedes para sorprendernos. La propuesta (68 euros) cuenta con platos como el wanton de choco en su tinta y alioli de tomate, el guiso de alcachofas, setas y puntillitas fritas, la caldereta gaditana con ají amarillo y la entraña marinada con crema de boniato asado.

La bodega de Berria (berriawinebar.com) atesora más de 3.000 referencias de vino. Así que es el destino perfecto para viajar alrededor del mundo a través de etiquetas nacionales e internacionales, joyas insólitas y muchas burbujas, tanto por botellas como por copas a partir de 5 euros. Al frente de los fogones se encuentra Javier Pérez Batallón, bajo el asesoramiento de Juanjo López, de La Tasquita de Enfrente. Una copa de cava antecede al desfile de bocados del menú (100 euros), entre ellos, el brioche con papada y caviar, la sopa de cebolla, el salpicón, el lenguado «meunière» y el «steak tartar» (Tel.: 664864322).

Tomen nota, porque en Palacio de Cibeles (palaciodecibeles.com) Javier Muñoz incluso prepara su menú también el día 13 en un espacio emblemático con comedor interior y una terraza con vistas a la diosa que da nombre a la plaza. Las chalotas con ajo negro y sardina ahumada y el cordero deshuesado con crujiente de parmesano, chutney de manzana y zanahoria son sólo un par de platos del menú (75 euros).

Un menú en dos locales

En PerretxiCo (perretxico.es) nos recuerdan que es el día perfecto para disfrutar acompañado del donut de cocido en dos vuelcos (cocido de garbanzos tradicional con todos sus sacramentos, cuyo caldo se elabora durante más de ocho horas, envuelto en masa de donut) y de la vacuna de laboratorios, un riquísimo pincho de buñuelo de carne con jugo concentrado, que se inyecta con una jeringuilla).

Si anda liado, no se apure porque en Picalagartos (picalagartos.com), la maravillosa «rooftop», de Azotea Grupo del hotel NH Collection Gran Vía, alargan el planazo hasta el 18. Y, si Manuel Berganza prepara un menú (60 euros) tan apetecible como nos tiene acostumbrados, Luca Anastasio ha ideado un cóctel inspirado en el erotismo japonés, de nombre Uzume. Si ya de por sí es un regalazo la propuesta, lo es más si se apuntan a un paseo en globo con The Balloon Company (242 euros por persona). La salida tiene lugar en Aranjuez o en el Parque Nacional del Río Guadarrama y dura unas tres horas.

¿Conocen Nunuka? Se trata de un bistrot georgiano (nunukamadrid.com) que nos encanta y para San Valentín el chef ha decidido diseñar su famoso khachapuri con forma de corazón, un pan plano horneado al momento y relleno de queso y una yema de huevo, que ya es posible probar. En el menú (89 euros para dos) también entran los pkhaleuli, dips de verduras con base de nuez acompañados de pan casero de maíz y jonjoli, y chakhaluli, unas carrilleras de ternera con salsa de nueces y cebolla morada. Los vinos son georgianos.

Hacer un regalazo es lo que nos sugiere Dani García al diseñar la experiencia «On the Road» (400 euros para dos ). Dani Brasserie y Leña se unen para ofrecer un recorrido para degustar un menú para dos dividido en dos pases, uno en cada restaurante. Se podrá disfrutar desde el 15 y tiene validez durante doce meses. Incluye el transfer de recogida y el recorrido entre ambos conceptos.