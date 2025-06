Las cuatro (o cinco) verdades del barquero que relató Ayuso en Barcelona

Una mañana para explicarse. Frente al trágala que otros ejercitan... En ese sentido, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comenzó censurando el uso de lenguas cooficiales y los pinganillos para su traducción simultánea en la Conferencia de Presidentes, a su juicio un "disparate" y un "esperpento" que "humilla a las propias lenguas regionales, porque las reduce simplemente a instrumentos separatistas, a una farsa". Y luego continuó.

Desgranó en Barcelona lo insensato de enfrentar todo lo público y lo privado. "Durante estos años no ha hecho falta y ahora, en estos últimos meses me llama la atención. Qué urgente es enfrentar a lo privado con lo público en la universidad, en la formación profesional y en todo" afirmó. "¿Y de dónde nacen esos criterios para decir que es bueno o malo? Creo que si tenemos que hacer exigencia de calidad, que se haga también en toda la docencia, en todos los cursos y en todo". "Lo mejor para la universidad pública no es atacar a la privada de una manera inmisericorde, como está pasando públicamente, sino arreglar los problemas que tiene la pública, que son muchos" sentenció ante un auditorio en el que estaban representantes educativos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Inmigración irregular

La presidenta madrileña apuntó, en este aspecto, que "en inmigración creemos que la gestión de las fronteras y de la inmigración es inhumano como se está haciendo. Están dinamitando la convivencia en muchas regiones y especialmente en muchos pueblos de España. Está costando vidas. Nos estamos convirtiendo como país en cómplice de mafias que operan en el mar y en los aeropuertos, mientras no se ponen soluciones en el origen, que es donde tiene que ser" afirmó con rotundidad. "España no se puede convertir en un corredor humano y tampoco se puede permitir que se repartan vidas por las regiones a criterio político, a convivencia de las urnas, a conveniencia de lo mismo de siempre" afirmó cuando el Ejecutivo socialista se apura a dispersar a los menores llegados a España de forma irregular.

Energía nuclear

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la energía nuclear en convivencia con las renovables y la vida de Almaraz y de todas las centrales nucleares. "Por todos los motivos que se saben, vamos en dirección contraria a Europa”, ha señalado en la Conferencia de Presidentes, donde ha apostado por tener más autonomía energética y bajar impuestos. También ha denunciado que ha pasado más de un mes después del apagón y todavía no se han comunicado los motivos, que “se siguen ocultando”. “Pero a ojos del mundo, España se ha ido a negro”, ha añadido.

Persecución a los jueces

En un tema crucial, Díaz Ayuso afirmó que "creemos que se está persiguiendo la Justicia a través del Gobierno, a través del Legislativo. También se pretende llenar los juzgados de afines sin oposiciones u oposiciones intervenidas. Por eso, toda la carrera judicial está en pie. No será por capricho. Mientras, siguen campañas de desprestigio contra los jueces. Nos afecta a todos".

En este mismo sentido, de retorcimiento de la Justicia, aseguró que "se está hablando de cómo se quieren imponer cupos de dudosa constitucionalidad, cómo se inventan singularidades y otros términos hechos para ocultar que se quiere romper la caja común de todos". "Como ahora ya parece que todo es posible, la amnistía sigue siendo inconstitucional a todas luces y por tanto, si se considera que esto es necesario para la supuesta convivencia de ningún lugar, yo creo que esto habría que someterlo al criterio de las urnas y que todos los españoles fueran a un programa donde pudieran elegir si quieren amnistiar y olvidar años de tantos delitos contra todos, porque se están alterando los principios básicos de nuestra convivencia" afirmó en Barcelona.

Cupo catalán

Por último, y en atención al anfitrión, Salvador Illa, que la escuchaba con atención, Díaz Ayuso rechaza condonar la deuda a Cataluña mientras hay un sistema de financiación que “solo beneficia a los nacionalistas”. "El cupo catalán no cabe en la Constitución, aunque ahora todo es posible. Ahora ya se sabe que todo lo que no está prohibido expresamente pues “palante”, ha dicho la presidenta.

También recordó que "en deuda pública, a Madrid se nos niega 1.000 millones de euros al año. No se reconoce el incremento de población. Hemos registrado un texto del Real Decreto para que se pueda presentar de manera inmediata esta necesidad". "Somos la comunidad que más aporta, el 80% de nuestra recaudación va directamente a la Administración General del Estado. Por tanto, creo que tenemos derecho a reivindicar no pagar la creación de una nación ilegal en ninguna zona de España, que ninguna región se convierta en una nación paralegal con el dinero del resto de los españoles, porque esto es inasumible" espetó a Sánchez. "Hay deuda en algunas comunidades autónomas, como puede ser la catalana del 31%, 17 puntos por encima de Madrid. No sé qué tenemos que condonar mientras hay un sistema de financiación que solo beneficia a los nacionalistas, cosa que sí es dumping, para crear embajadas, una seguridad social propia, cuerpos de funcionarios propios, para seguir expulsando a todo lo que consideran español de regiones enteras" aseveró.

