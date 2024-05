Los madrileños destinan el 62% de su salario al pago del alquiler

El precio de la vivienda, ya sea para comprar o alquilar, en toda España, se ha convertido en el principal motivo de preocupación para muchos. Un incremento de precio que es más evidente en ciudades grandes como Madrid. En ese sentido, el madrileño medio tuvo que dedicar el 62% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda en 2023, frente al 55% que dedicaba en 2022, según el estudio “Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2023” basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En 2023, el precio de la vivienda en alquiler en Madrid cerró con un incremento anual del 12,7% y situó el precio en diciembre en 17,38 euros/m2 al mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio de Madrid registrado por InfoJobs, que en 2023 era de 26.836 euros (2.236 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los madrileños tuvieron que dedicar un 62% del sueldo al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados en alquiler, el porcentaje más alto de los últimos cinco años.

“Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años. El encarecimiento del arrendamiento ocasiona que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda. En estos momentos se encuentra más de 10 puntos por encima de la cifra de hace diez años, por lo que la inaccesibilidad se ha disparado", apuntan desde el portal inmobiliario.