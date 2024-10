Mañana sabremos cuál es el mejor bar del mundo

Mañana acoge Madrid por primera vez la gran fiesta de la coctelería. Sí, la lectura de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Bars tiene lugar en Madrid Arena y desde hace unos días la ciudad congrega a numerosísimos barmans internacionales, que elaboran sus creaciones líquidas en varios espacios capitalinos. Recordemos que, durante dos ediciones, dos bares de Barcelona lideraron el ranking mundial. Sips, con Marc Álvarez y Simone Caporale tras la barra, fue reconocido el año pasado en Singapur como el mejor del mundo y Barcelona repitió como capital mundial de la coctelería, ya que en 2022 Paradiso, con Giacomo Giannotti como responsable del negocio, fue elevado al olimpo coincidiendo que la ceremonia tuvo lugar en la Ciudad Condal.

Hablamos con Diego Cabrera, quien ha situado su Salmón Gurú en el puesto número 16. Reconoce sentirse nervioso porque «siempre quisimos tener esta oportunidad de representar a todos los bares del mundo, mostrar lo que la ciudad puede ofrecer. Contamos con numerosísimos eventos estos días. Salmón Gurú acoge menos, porque la idea es enseñar también lo que hacemos nosotros, pero en Viva Madrid hay más». Asimismo, nos cuenta que se unieron todos los bartenders de las coctelerías de la ciudad con el objetivo de dar la bienvenida a las nuevas aperturas y así estar todos alineados: «Tenemos un chat en el que estamos todos para estar en contacto y ayudarnos. Cada uno tiene su manera de entender la coctelería y su estilo, pero todos trabajamos para llevar Madrid a lo más alto. Hemos ideado una agenda conjunta para que todos sepamos lo que está ocurriendo estos días en cada momento en cada espacio», prosigue. A la pregunta de qué supone para nuestra ciudad ser el escenario de la gran fiesta de la coctelería confirma que se trata de «un posicionamiento, de una oportunidad, porque está recibiendo en el mismo momento a todos los mejores bartenders de los mejores bares del mundo. Para nosotros es histórico. Llevamos tiempo trabajando para posicionar Madrid en lo más alto, ya que es una ciudad con una cultura de ocio y gastronómico muy elevada y donde se hacen las cosas muy bien con conciencia. Tenemos una ciudad que es una plataforma inmejorable, así que recibir a todos estos cracks es una oportunidad única. Independientemente de la lista, la gente va a venir a conocer lo que hacemos sin que nadie se lo cuente, va a poder ver lo amigable que es la ciudad, lo preparada que está para convocar grandes eventos, lo linda y elegante que es y va a poder salir de tapas, de cañas, a los restaurantes…».

Latinoamérica

Sips fue el año pasado el mejor bar del mundo. ¿Qué país y que espacio puede arrebatar a España el liderazgo? Continuamos: «Se habla mucho de México y de los chicos de Handshake, en Juárez Cuauhtémoc, y de los de Alquímico, en Colombia, un concepto basado en «de la granja al bar», reconocido como Mejor Bar del Mundo en los Spirited Awards 2024. Parten como favoritos, las quinielas van por ahí», añade Cabrera, quien nos explica que Salmón Gurú siempre ha estado presente en la lista: «Nos hemos movido en las posiciones entre los 15 y los 25 mejores del mundo y en ellas me siento muy cómodo, porque no fluctúan tanto. No es solamente obtener el reconocimiento, porque lo difícil es mantenerse. Yo creo que debemos estar donde nos corresponde y si puede ser en medio de la lista, en un lugar confortable, mejor. Son tan subjetivas las clasificaciones... Tu bar no es peor por bajar posiciones o mejor por subirlas. Ahora estamos sembrando y recogeremos los frutos el año que viene, porque es ahora cuando está viniendo mucha gente a la capital por primera vez». Según sus palabras, Salmón Gurú se encuentra en el mejor momento gracias a un equipo fuerte: «Los nuestros son cócteles que te podrán gustar más o menos, pero estamos trabajando con ilustradores con proyectos muy comprometidos para dar valor al entorno», concluye. Entre otros encuentros, hoy tiene lugar en Viva Madrid el Martini Social Club, con Salvatore Calabrese, Flavio Angiolillo, Benjamin Cavagna, Verónica Di Pietrantonio, Maura Milia y Stefano Catino. Y se espera la presencia de Tato Giovannoni y Mona Gallosi. Mañana, Diego convoca para el «Viva el aperitivo» con el BAR US, de Bangkok.