Manolo Lama explica por qué su coche llevaba seis meses aparcado en una calle de Madrid: "Se me jodieron las llaves"

Manolo Lama es una de las caras más reconocidas en el periodismo deportivo en España. Su trayectoria en los medios de comunicación, ha dejado más de tres décadas narrando partidos de fútbol y presentando programas en televisión. Más allá de los premios que ha recibido, esta vez se ha hecho noticia pero no por su trabajo, sino por uno de sus coches.

Se trata de un Opel Kadett, el vehículo más icónico que ha tenido el periodista, que desde COPE han recordado con cariño y nostalgia. Al ser preguntado por el coche durante el programa que dirige Juanma Castaño, Lama se sinceró y desveló la historia que rodea al mítico coche y dónde se encuentra ahora mismo.

Seis meses en la calle

Durante 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño preguntaba: "¿El Opel Kadett tuyo dónde está?". La respuesta de Manolo Lama no pudo ser más clara: "En el museo, coño". Ante esta respuesta y la reacción de la redacción, no tuvo más que contar la historia sin filtros. "Se me jodieron las llaves, no lo podía abrir", admitió.

El periodista contó que dejó allí el coche hasta que hiciera unas llaves nuevas, algo que se repetía constantemente, hasta que pasaron días, semanas y finalmente meses. Al final, nunca las hizo y cuando quiso fijarse en el coche, se dió cuenta de que ya no estaba. "Digo, coño, me han robado el coche. Y llamo y tal. Digo, mire, me han robado el coche. No, no, no se lo han robado. Se lo ha llevado la grúa. Llevaba seis meses ya ahí parado", comentó.

Aunque lo normal hubiera sido ir al depósito, la burocracia y las deudas que acarreaba el vehículo, detuvieron la operación. "Me dijo el tío: ¿tiene usted un par de multillas? Un par… Un par o veinte. Dije: no voy a ir, no voy a ir. Y allí está", aclaró Lama en COPE. Actualmente, sigue en el depósito acumulando polvo.

Un Opel Kadett peculiar

Durante su intervención en el programa de Castaño, Lama admitió que el coche seguía funcionando tras 25 años y sin pasar la ITV. "Tenía elevalunas eléctrico y lo cambié por manual. Me lo hizo un mecánico", comentó al explicar las peculiaridades del Opel. Sin embargo, lo más surrealista fue la técnica que usaba para que rodara mejor: "Le echaba gasolina y un chorrito de agua".

Lo que hace especial al Opel Kadett de Manolo Lama es la estética interior que mantenía. Ventanillas manuales, asientos con periódicos antiguos, fotos en la mili y una puerta del conductor que no se abría. "Yo tenía que entrar por la del copiloto para conducir", confesó a Castaño.