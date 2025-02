Matute defiende la labor del Doce de Octubre frente a los "bulos" y "fotos falsas"

Defensa sin fisuras del Gobierno regional al Hospital 12 de Octubre. Especialmente tras las informaciones que cuestionaban la calidad de sus suministros al centro madrileño. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado el "orgullo" que es para los madrileños contar con un hospital que es "referencia" en Europa.

La consejera lo afirmó en el Pleno de la Cámara vallecana, en respuesta al diputado socialista Carlos Moreno Vinués sobre la valoración del Ejecutivo autonómico del funcionamiento del nuevo edificio del Hospital 12 de Octubre.

"Es una pena que este proyecto de ingeniería civil de gran envergadura, que es un orgullo para todos, no lo sea para usted, precisamente porque prefieren atacarlo distribuyendo bulos y distribuyendo fotografías falsas", indicó Matute.

Estas últimas palabras de la consejera se refieren a la rectificación que ha exigido la empresa Croma Gio.Batta, suministradora de los servicios de esterilización para el Hospital Universitario 12 de Octubre, tras una información publicada el pasado 13 de febrero de 2025 y titulada “El 12 de Octubre afronta una grave crisis tras delegar la esterilización del material quirúrgico: “Nos llega con sangre”.

En su solicitud de rectificación, la empresa alega que “las imágenes mostradas en el artículo no corresponden a instrumental reprocesado por Croma Gio.Batta. Se trata de material contaminado con restos orgánicos aún frescos tras su uso inmediato que no ha pasado por ningún proceso de lavado ni esterilización, como demuestra el color de la sangre (al ser esterilizada, la sangre se oxida y ennegrece) por lo que su aparición en el artículo es malintencionada y busca generar confusión”.Del mismo modo, añaden, “algunas de las imágenes exhiben material de un solo uso que, conforme a la normativa vigente, no puede ser reprocesado. Croma Gio.Batta cumple estrictamente con la normativa aplicable en materia de no reprocesamiento de material de un solo uso”.La compañía recuerda en su escrito que “opera bajo los estándares más exigentes de calidad y seguridad, con procedimientos que han sido validados y aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)”. Así, todas las fases del proceso de esterilización “cumplen con la normativa aplicable”, incluyendo el Real Decreto 192/2023 sobre productos sanitarios; el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR), sobre productos sanitarios de un solo uso, y la Norma UNE-EN ISO 13485, sobre gestión de calidad en productos sanitarios. “La trazabilidad de los instrumentos esterilizados está garantizada mediante sistemas informáticos que registran cada etapa del proceso, desde la recepción del material hasta su entrega en el quirófano. Cada caja quirúrgica es revisada minuciosamente antes de su expedición para asegurar que contiene todos los elementos necesarios y que se encuentran en perfecto estado”, subrayan.