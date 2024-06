El mejor camino de Madrid

Este caminante ejerce estos días de eso, de caminante. Lleva cinco días y si Dios, y mis piernas quieren, el miércoles en Compostela. El año que viene quiero hacer el camino madrileño. Parte de la Iglesia de Santiago, en el centro de la ciudad, y se puede hacer, si eres valiente, en tres etapas: Madrid-Tres Cantos, 25 km; Tres Cantos-Manzanares el Real, 25 km y Manzanares-Cercedilla, 20 km. Hay quien prefiere 5 ó 6 días para no forzar el cuerpo. Hay una magnifica página, demadridalcamino.com, que asesora en esta preciosa aventura que puede tener aspiraciones religiosas o simplemente deportivas, culturales o turísticas, según las creencias personales. Además de una buena equipación material y de ánimo es fundamental el factor humano: la compañía.

Yo he elegido bien. Pertenezco a la Asociación de la Orden de Peregrinos del Camino de Santiago que entrenamos todo el año para estar en forma en junio. Un camino con gente idiota debe ser un infierno. Mis compañeros, con Antonio, Isabel y María Jesús al frente, forman un grupo compacto, lo que mi señora madre calificaría de «gente bien».

Este año comencé con el corazón partido y he recibido cariño, no postureo, en cada kilómetro de los cien que hemos caminado juntos. Y lo mismo que yo, el resto de compañeros que no están a tope. El camino es andar, pero también es ser solidario, compañero, amigo, confesor, y sirve para ayudar, animar, hablar, debatir, y también discrepar. Cuando estás en ruta, siempre apoyado por este buen pueblo gallego, es muy difícil no pensar en ti, pero también en tus compañeros/as, un sentimiento que se dispara en la montaña y especialmente llegando a Santiago. Si inicias esta aventura, aquí dicen «buen camino» y si no lo haces, buena suerte.