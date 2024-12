La mejor pizza de España está en Baldoria: esta es la triunfadora

No les pasa a ustedes que muchas veces piensan que se complican la vida de gratis. Nos devanamos los sesos buscando ese restaurante wow para disfrutar de una buena mesa y realmente lo que grita con fuerza nuestro yo interior hambriento es «¡¡Quiero pizza!!». No se avergüencen, a todos nos pasa. Debemos seguir el lema de la Generación Z que se mueve ahora por redes sociales: «escuchamos, pero no juzgamos». Nos iría mejor a todos si siguiésemos su mantra -para que luego digan que la juventud no puede enseñar nada a los más añosos-.

Volviendo al turrón, ya saben que un servidor no se casa con una pizza cualquiera, como buen morro fino. La búsqueda de una pizza de calidad puede ser una auténtica tortura en esta época en la que los slilces más grasientos parece que son los únicos que triunfan. Deben saber que hay un nivel superior en el que las pizzas están a la altura de la cocina más gourmet. Son esas pizzas hechas de manera 100 % artesanal, con mimo y mucho esmero, con ingredientes importados de Italia y en las que el secreto no solo está en la masa y en la materia prima —que también—, sino que, también, resulta fundamental para la genialidad de los pizzaiolos el horno. Todo ello para conseguir un auténtico bocato di cardinale. Y, además, forman parte de la carta de locales de ensueño. Quién da más.

Siempre fiel a la actualidad, les quiero informar que Madrid en estos momentos está más de enhorabuena que nunca; los pizza lovers ya no tendrán que ir a Italia para probar la pizza de su vida. En la capital tenemos la mejor pizza de España. Y es que Baldoria, el restaurante italiano del empresario napolitano Ciro Cristiano, puede presumir de que su Bufala Fest se ha coronado como la mejor pizza de España en el II Campeonato de España de Pizzas. ¡Bravísimo! "Bufala Fest" es autenticidad italiana en estado puro. Disponible en la carta habitual de Baldoria, es una exquisita combinación de tomate San Marzano, mozzarella de Bufala DOP, tomatitos confitados, pesto de albahaca, Parmigiano Reggiano crujiente y ralladura de limón de Amalfi. Es el reflejo perfecto de la auténtica comida italiana que propugna el local: sabores sencillos, pero con productos excelentes. Atendiendo a la clasificación nacional, esta pizza es también la mejor de la Comunidad de Madrid. Y es que este restaurante está imparable y culmina un año de éxitos con esta nueva victoria que premia su excelencia pizzera. El restaurante italiano ocupa el puesto 26 del listado "50 Top Pizza World", el más prestigioso del sector, que reúne a los 100 mejores locales del mundo. Baldoria también está en el top five del Viejo Continente, al alcanzar la 5.a posición del ranking "50 Top Pizza Europa 2024" y tiene el premio "Best Pasta Proposal 2024" a la mejor propuesta de pasta de toda Europa; con este puesto, el restaurante es la segunda mejor pizzería de España y la primera de Madrid.

Y la ganadora es... LRM

Baldoria, uno de los indispensables del circuito de italianos de la capital, se ha consolidado como un lugar de referencia para disfrutar de la auténtica pizza napolitana. La buena calidad de la masa, la excelencia y la frescura de la materia prima, el horno y, por supuesto, el dominio del pizzaiolo son las variables a tener en cuenta si se quiere lograr una pizza de diez, según el empresario napolitano. Las pizzas de Baldoria se caracterizan por ser muy ligeras —pese a su generoso tamaño— al seguir la técnica tradicional de esta región. La masa se prepara íntegramente en el local con harina italiana y biga como prefermento, con un 50 % de hidratación, y se deja reposar 48 horas. Su horno Acunto, traído directamente desde Nápoles y el más tradicional para hacer pizza, llega hasta los 420o para cocinarlas en 80 segundos, por lo que salen muy crujientes. Además de la exquisita Bufala Fest, yo enloquezco con una versión muy patria, Doña Giuseppina, pizza al padellino crujiente, jamón Joselito Gran Reserva 2019, tomate San Marzano cocinado a fuego lento, burrata fresca de Puglia, tomate cherry confitado y albahaca. Otro de sus hits es "Calabaza ti amo!", una pizza con crema de calabaza, ricotta, Nduja calabresa, calabaza asada y romero, que se añaden a otros clásicos, como la Margherita.

Con el significado de jarana en italiano, Baldoria es uno de los tres restaurantes que Ciro Cristiano tiene en la capital -a este se unen Beata Pasta Bilbao y Beata Pasta Princesa-. Su Nápoles natal, su historia, su cultura y sus gentes han forjado la forma que tiene de entender la experiencia que vive el comensal cuando se sienta a la mesa de un restaurante. Simone Attolini ejerce de chef ejecutivo de Baldoria Group, que incluye los tres locales mencionados; por su parte, Bruno Gerosa es el chef de Baldoria, que ofrece una propuesta gastronómica 100 % artesanal con elaboraciones tradicionales marcadas por giros de autor. Las pizzas napolitanas, las pastas caseras y los platos para compartir conforman la carta de Baldoria, que va cambiando en función de la temporada y del mercado. El disfrute y la diversión se completa con breves piezas musicales en directo y un servicio de sala que engrandece aún más el ambiente festivo de este local.