Los mejores bartenders del mundo agitan Madrid

Hace unos días supimos que el renovado Angelita, con los hermanos David y Mario Villalón al frente y responsables de haber convertido este templo en el mejor bar de restaurante de Madrid, entraba por primera vez en la lista y se colaba entre las cien mejores coctelerías del mundo al colocarse en la posición número 65 de The World’s 50 Best Bars. Mismo prestigioso ranking que reconoció el año pasado a Sips (Barcelona) como la mejor del mundo. Y mismo lugar que también ocupó Paradiso en la edición de 2022, también en la Ciudad Condal, aunque el año pasado subió al cuarto lugar y que posiciona Salmón Gurú, de Diego Cabrera, en el 16. La noche del martes, la capital celebra la gran fiesta de la creatividad líquida, pero antes, vamos a desvelar dónde probar durante el fin de semana los innovadores tragos de los barmans internacionales que nos visitan estos días.

Tomen nota, porque The Madrid EDITION será el escenario de exclusivas colaboraciones con bares y restaurantes galardonados, como Giacomo Giannotti, de Paradiso, Harrison Ginsberg, de Overstory, y Alonso Palomino, de Lady Bee, entre otros. Mañana, el domingo, el lunes y el miércoles tendrá lugar desde las ocho de la tarde Punch Room Signatures. ¿Dónde? En Punch Room Madrid. Les cuento. Es el destino donde degustar un menú con el sello de los barmans de cada una de las ocho sucursales de Punch Room a través del cual descubriremos la rica historia de los ponches gracias a los cócteles ideados en Londres, Barcelona, Shanghái, Madrid, Tampa, Roma, Singapur y Tokio. Seguimos, porque mañana también Alonso Palomino, quien ha abandonado por unos días la barra del bar limeño Lady Bee, nos servirá sus mezclas en OROYA, mientras que también tomarán la barra cuatro cócteles de Manhattan (Singapur) en el Lobby Bar. Y, por supuesto, cataremos el Jellyfish Martini y el Get The Worm, cócteles creados por Christina Rasmussen y Sasha Wijidessa, en FURA (Singapur). Ya el domingo, entre otros planes, asistiremos a la fiesta Poder el Latino desde las ocho de la tarde en The Madrid Edition, donde se darán cita los ideólogos de las mezclas servidas en los principales bares latinos de The World’s 50 Best Bars.

Entre ellos, Alquímico, de Colombia, Conchinchina, de Argentina, Lady Bee, de Perú, Limantour, de México, Café La Trova, de Miami, Salmon Guru, de Madrid, Florería Atlántico, de Argentina, Rayo, de México, y Punto Mona, de Argentina. y música en directo de la mano de DJ Marahuaco. Y, quien desee saborear la esencia del mexicano Rayo ha de acudir al bar de JW Marriot Hotel.

Aún hay más, porque bartenders de distintos bares, situados dentro de los Four Seasons repartidos por el mundo, agitarán su filosofía en la sede capitalina, tanto en El Patio, como en ISA y en Dani Brasserie. Además, la suite presidencial se transformará en un Speak-Isa secreto inspirado en el espíritu de rebeldía durante la Ley Seca. Mañana los responsables del Bar Antoine, de Four Seasons London Park Lane, harán suyo El Patio en un homenaje al lujo relajado de la escena londinense. Dani Brasserie acogerá una colaboración con Atrium Bar, de Four Seasons Florence, una dedicatoria a personajes ilustres que para esta ocasión preparará los mejores tragos para beberse la Toscana.

Simultáneamente, ISA dará la bienvenida a Múzsa, de Four Seasons Budapest, el primer bar de cócteles artesanales de lujo de la ciudad, que combina la elegancia del Art Nouveau con aires de contemporaneidad. A la misma hora, Stilla, de Four Seasons Milan, toma ISA para viajar al «quadrilatero della moda italiana» con sus creaciones. El domingo, la agenda continúa con Bandista, de Four Seasons Houston, que transformará El Patio en un speakeasy de los años 20 con influencias latinas, fiel a su estilo tejano. Al mismo tiempo, Avra Bar, epicentro del «fine drinking» en la Riviera ateniense, se apoderará de Dani Brasserie, mientras que ISA recibirá a BKK – Social Club de Four Seasons Bangkok, reconocido como el mejor bar de Asia en 2023, con una propuesta inspirada en los sabores latinoamericanos y el glamour porteño. Incluso, podremos creer estar en ARGO, en la sede Hong Kong, premiado como el noveno mejor bar de Asia este año gracias al trabajo realizado con los espirituosos más singulares del mundo, con sólo acudir a ISA.

El lunes, Dani Brasserie será, además, el escenario de la cena homenaje Bartender’s Feast Gala, que precederá a la gala, en honor a los bartenders nominados a los 50 Best Bars. Volviendo al domingo, a la una del mediodía será en La Analógica, en el 65 de Huertas, donde se ofrecerán las obras efímeras del mexicano Bar Zapote, mientras que una hora más tarde, en Momus, cerraremos los ojos y nos trasladaremos con el paladar a Nueva Orleans, a Jewel of the South. A las cuatro de la tarde, el destino será a Asturias con las combinaciones de Berto, de El Patio de Butacas, en Álvarez Hub y a las nueve, Ian MacPherson, reconocido como Altos Bartenders’ Bartender Award 2024, un premio concedido por The World’s 50 Best Bars, preparará los cócteles que más gustan a sus clientes de Panda & Sons (Edimburgo), en Santamaría (C/ de la Ballesta, 6).

Por su parte, The Orientalist Spirits pone en valor la esencia de la coctelería asiática en Barstars, que elige Pictura, en el Mandarin Oriental Ritz, para dar protagonismo a siete de los mejores bartenders presentes en lista Asia ‘s 50 Best Bars 2024. Entre ellos, Treyna Zhang y Agung Prabowo. Por último, Planta Baja también se une a la celebración con THE GATHERING, un encuentro que destaca por la presencia de la limeña, asentada en Madrid, Raiza Carrera.