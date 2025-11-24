Montaña rusa de frío, lluvia y nieve esta semana en Madrid

Un lunes lluvioso en la Comunidad de Madrid que dará paso a una semana de bajada de temperaturas con valores negativos en las mínimas. Por lo pronto, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a un día de cielos cubiertos y un ascenso notable de las temperaturas mínimas en la región, con valores que oscilarán entre los 6º y los 7ºC, mientras que las máximas no excederán los 15ºC.

En la Sierra, se espera una jornada desapacible con brumas y nieblas matinales y vespertinas, de carácter persistente en zonas altas, donde estarán acompañadas de lluvias. La Aemet no descarta que estas precipitaciones se extiendan al resto de la región a partir de mediodía de forma más débil y aislada.

En cuanto a las temperaturas máximas, el mercurio no experimentará apenas cambios salvo en la Sierra, donde anotarán un ligero ascenso respecto al día anterior y sin descartar alguna helada débil en zonas altas. La nieve podría hacerse presente en la sierra ante la caída de las mínimas.

El viento, por su parte, soplará flojo del suroeste, aumentando a moderados desde por la mañana. Además, en zonas altas de la Sierra, podrían darse algunas rachas de viento muy fuerte.

Los termómetros oscilarán este lunes entre los 7ºC y los 13ºC en Madrid; los 7ºC y 13ºC en Alcalá de Henares; los 7ºC y los 15ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los 7ºC y los 13ºC en Getafe y 7ºC y los 12ºC en Navalcarnero.