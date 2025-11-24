Cuenta atrás para el centro comercial más grande de Madrid

Un paso de gigante. Una proyecto que cambiará la fisonomía y los servicios comerciales de esta zona de Madrid. Bautizado como Valdebebas Shopping, este macro complejo ampliará la oferta comercial y de ocio de la capital, tanto por sus dimensiones como por su ubicación estratégica en el distrito de Hortaleza, muy cerca de Ifema, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la T4 del aeropuerto de Barajas.

Centro comercial Valdebebas Cedida

El proyecto incluirá fuentes y zonas de paseo para mayor disfrute de los clientes. Se estima que se generarán entre 5.400 y 6.000 directos, además de otros 3.500 indirectos, lo que supone una gran noticia a nivel de empleo en la Comunidad de Madrid.

Aunque la fecha oficial de apertura aún no ha sido confirmada, las obras avanzan rápidamente y se espera que el centro comercial abra sus puertas en los próximos meses. Su inauguración será uno de los eventos más esperados en Madrid en materia de comercio y ocio.

Además de tiendas de primeras marcas, el complejo contará con cines Kinépolis, restaurantes con terrazas, zonas verdes y más de 6.000 plazas de aparcamiento. Todo ello impulsado por General de Galerías Comerciales, con una inversión de 500 millones de euros y la previsión de crear 9.000 empleos.