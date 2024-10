La nueva relación de la Comunidad de Madrid con los abogados de oficio

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció este jueves en la Asamblea de Madrid que la Comunidad de Madrid firmará un acuerdo abogados y procuradores para aumentar los baremos de los profesionales que prestan turno de oficio

"Les anuncio que, en pocos días, que la presidenta Díaz Ayuso firmará un importante acuerdo de legislatura con abogados y procuradores para aumentar los baremos de los profesionales que prestan el turno de oficio. Un acuerdo en el que llevamos trabajando durante todo 2024, y que muy pronto será una realidad", indicó.

Este acuerdo mejora los medios, ya que se seguirá implantando el Expediente Judicial Electrónico, que estará íntegramente en funcionamiento a finales de 2025, y dotando a los juzgados de nuevos equipamientos tecnológicos. Y también mejora en el acceso a la Justicia, con medidas "tan importantes como la puesta en marcha del servicio de facilitadores judiciales para personas con discapacidad".

"Esta será la legislatura de la mejora de los medios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. Mejora en infraestructuras, mejora en recursos humanos, mejora en medios materiales, y mejora en la cercanía y el acceso de los ciudadanos", aseguró el consejero.

En este punto, defendió que la Comunidad de Madrid trabaja en una "Justicia ágil, moderna, cercana y de calidad" pero, "sobre todo, una Justicia independiente". "Porque la independencia del poder judicial y la separación de poderes es clave para el buen funcionamiento de la democracia. Un principio que entendemos que al presidente Sánchez no le gusta como bien ha recordado el propio auto del TSJM", lamentó.

No obstante, celebró que los jueces de este país no se están estén "amedrentando" y "hayan puesto pie en pared" para "no tolerar más descalificaciones del Gobierno a jueces y magistrados, para defender la separación de poderes" y para "no permitir que dejen de investigarse los casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno".