Los nuevos casos de Covid y gripe se disparan en Madrid: así está la incidencia

La Comunidad de Madrid encara ya la fiesta de Reyes, pero no pude dejar de mirar a las anteriores celebraciones. Unas reuniones con familia y amigos que han llevado a cerrar 2023 con un incremento del 27,7% en el número de nuevos casos de Covid-19 en la última semana entre la población mayor de 60 años de la región y un incremento del 84,64% en el de casos declarados de gripe en los últimos siete días.

En concreto, en la semana del 25 al 31 de diciembre, se han contabilizado 1.447 nuevos casos de Covid-19 entre mayores de 60 años, con una incidencia de 90 casos por cada 100.000 habitantes, y 11.324 casos de gripe, lo que sitúa la tasa en 167,75 casos por 100.000 habitantes, muy superior, por tanto, al umbral epidémico, según el último informe epidemiológico semanal de la Consejería de Sanidad.

Por contra, la incidencia de infección por Virus Respiratorio Sincitial en Atención Primaria se ha situado por debajo de la semana previa, mientras que los casos de bronquitis/bronquiolitis en menores de 0-4 años caen un 37,4%.

De esta forma, en la última semana de 2023 se contabilizaron 1.447 nuevos casos de Covid-19 entre mayores de 60 años, 314 más que una semana antes (cuando se registraron 1.133 casos), lo que supone un crecimiento del 27,7% respecto a siete días antes, en la que hubo un aumento del 27%.

De esta forma, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 160,4 casos por cada 100.000 habitantes, tras sumar 2.580 nuevos casos en este periodo entre la población mayor de 60 años, mientras que a 7 días, la que marca el comportamiento del virus a más corto plazo, sube a 90 casos por cada 100.000 habitantes, 19,5 puntos más que la contabilizada hace una semana.

Por grupos, la mayor incidencia a 7 días corresponde al grupo 90 años o más, con 179,7 casos por 100.000 habitantes, aunque destaca el grupo de 80 a 89 años con un aumento del 43,2% en el número de casos.

En el periodo analizado se ha registrado cuatro brotes de Covid-19, con 23 contagiados. Tres de ellos, con 18 afectados, se han notificado en residencias de personas mayores, mientras que el cuarto ha correspondido a un centro de mayores, con cinco positivos.

En cuanto a las variantes de interés (VOI), destacan en frecuencia el linaje BA.2.86, con el 70,2% de las variantes de interés detectadas. En el último mes, se han identificado por primera vez nueve nuevos sublinajes, de los cuales dos son de XBB.1.5-like y cindo de BA.2.86.

Incidencia de la gripe

En el caso de la gripe, en la última semana el número de casos notificados a través del Sistema de Vigilancia EDO (Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria) es de 11.324 casos, 5.191 más con respecto a la semana anterior, lo que supone un 84,64% más.

De esta forma, el número de casos acumulados de la temporada 2023/2024 asciende a 25.849 casos. En las 52 semanas de 2023 se han contabilizado 67.196 casos, frente a los 30.516 en el mismo periodo de 2022, más del doble.

En esta semana, la tasa se sitúa en 167,75 casos por 100.000 habitantes, superior, por tanto, al umbral epidémico, fijado en 24,95 en función de las últimas temporadas, excepto la de 2020/2021 en la que apenas hubo casos.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ya apuntó hace unos días que la incidencia del Covid-19 es estable y que el pico de incidencia de la gripe está previsto que se alcance la próxima semana, tras las interacciones de las fiestas de Reyes.

Asimismo, indicó que la gripe "no reviste mayor gravedad ni mayor necesidad de ingresos", afectando especialmente a población mayor de 80 años con otras enfermedades". De hecho, ha indicado que no está aumentando la presión hospitalaria, ya que "no ha habido que suspender ingresos programados de cirugía ni de otra actividad".

Virus respiratorio

Finalmente, respecto al VRS, la incidencia acumulada en Atención Primaria durante la última semana del año será ha sido de 427,6 casos por 100.000 habitantes en niños menores de 1 año y de 77,9 en niños de 1 año de edad, cifras un 34,5 y 63,6% menores que la semana anterior.

La incidencia acumulada semanal de ingresos urgentes ha sido de 115,1 casos por 100.000 en menores de 1 año, es decir un 10% más que la semana anterior. A diferencia de la semana anterior si se han identificado casos sospechosos de VRS en los ingresos urgentes de un año con una incidencia acumulada de 18,8.

En el caso de bronquitis/bronquiolitis en menores de 0-4 años registrados en Atención Primaria desde el 25 al 31 de diciembre de 2023 a través del Sistema de Vigilancia de casos sospechosos, la cifra fue 646 casos, 176 menos que la semana anterior. Así, el número de casos acumulados de la temporada 2023/2024 asciende a 13.661 casos.