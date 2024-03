Obras en el túnel de Plaza de Castilla esta primavera

El Ayuntamiento de Madrid comenzará a principios de primavera a acometer unas obras, que se alargarán hasta el verano, de reparación y mejora estética del túnel de Plaza de Castilla, después de que se encontraran "desperfectos" en la última inspección de la infraestructura.

Los trabajos, que se abordan ahora para que las deficiencias encontradas en el túnel no vayan a más y no se vuelvan "estructurales", se harán sobre todo en horario nocturno para evitar afectar a la movilidad de los vehículos, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves la vicealcaldesa, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

Ha detallado Sanz que, en la reunión del Ejecutivo encabezado por José Luis Martínez-Almeida, se ha aprobado "acometer las obras de reparación y mejora estética del túnel de Plaza de Castilla".

"Se ha aprobado un contrato para ejecutar estos trabajos que van a superar 1,9 millones de euros de inversión", ha explicado Sanz.

Según ha comentado, las obras tienen como objetivo "hacer frente a diversos deterioros que se han detectado en la última inspección principal que se ha realizado del túnel".

En esta revisión se encontraron "fisuras", "paneles de revestimiento dañados" y "algunas humedades", ha expuesto la vicealcaldesa.

"Son desperfectos de carácter leve todos ellos, y no comprometen, en ningún caso, la seguridad de los usuarios, pero, evidentemente, son cuestiones que hay que abordar para que no vayan a más y no puedan convertirse en un problema más estructural del túnel", ha agregado Inma Sanz en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, celebrada esta semana en la Junta Municipal del Distrito de Salamanca