La oculta calle de Madrid que lleva cerrada 200 años

Desconocida por muchos, y ambicionada de pasear por tantos otros. Ubicada entre la Basílica de San Miguel y el Palacio Arzobispal, esta calle nos transporta siglos atrás. El Pasadizo del Panecillo, una calle del Madrid de los Austrias que lleva clausurada casi 200 años, en concreto, desde 1829, y que ahora "vuelve a la actualidad". Uno de los concejales del PSOE, Antonio Giraldo, contaba hace un tiempo en sus redes sociales que se trata de una “vía pública, que da paso a una pequeña plaza-jardín histórica”, pero que, sin embargo, muy pocos conocen debido a que dos verjas impiden su paso. Actualmente, solo pueden acceder a ella los propietarios de la Casa Palacio y la Iglesia.

A este espacio se puede acceder tanto por la Plaza del Conde de Barajas como desde la calle de San Justo y que está rodeada por tres edificios: la Iglesia Pontificia de San Miguel, el Palacio Arzobispal y la Casa Palacio Conde de Miranda. De hecho, el jardín que se encuentra en su interior tiene un nivel 2 de protección, según el propio catálogo del Ayuntamiento de Madrid.

El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha explicado que “efectivamente no forma parte del patrimonio municipal del suelo y, por lo tanto, tendrían que haber formulado esta pregunta en la Comisión de Obras”. Es más, el edil popular ha mostrado su satisfacción porque el Partido Socialista presentara una petición de una situación que viene de 1829. “Eso es fruto de que no hay nada en la ciudad de Madrid que sea urgente, perentorio y que requiera la atención de esta comisión y, por tanto, me encuentro satisfecho por ello”, añade, a la vez que comenta al concejal socialista que “no pretenderá que resulta en tres minutos resuelva un problema que tiene 200 años”. Pese a todo ello, el delegado de Urbanismo madrileño ha dejado claro que desde el equipo de Gobierno van a estudiar esta situación para darle una respuesta. Dentro de la calle hay una plaza con un jardín histórico. Aunque nadie puede verla. Al menos hasta ahora...