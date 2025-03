Paloma Carmona: «He tenido 15 hijos y nunca he mirado cuánto me costaban»

En los últimos años, España ha visto cómo su natalidad cae en picado. Solo en 2023, nacieron 320.656 bebés, un 2,6% menos que el año anterior, y la tendencia no parece cambiar. Cada vez menos mujeres tienen hijos, y cuando lo hacen, suelen ser uno o dos. La media de hijos por mujer está en 1,12, muy por debajo del mínimo necesario para mantener la población sin depender de la inmigración (2,1). Además, la maternidad se retrasa: en España, la edad media para tener el primer hijo es de 32,6 años. La región empieza a romper la dinámica al encontrarse un poco por encima de la media nacional en crecimiento de la tasa de natalidad, pero aún queda lejos de las cifras necesarias para garantizar el reemplazo generacional.

Con este panorama de familias cada vez más pequeñas, el caso de Paloma Carmona es toda una excepción. Con 15 hijos, esta madre madrileña rompe con las estadísticas y representa otro modelo de familia, uno que hoy en día es cada vez más difícil de encontrar. Por ello, su historia ha llamado la atención de la Comunidad de Madrid, que la premiará por su dedicación a su familia en la XIV edición de los Reconocimientos que se celebrarán el próximo 8 de marzo den la Real Casa de Correos.

¿Siempre quiso una familia numerosa?

Nunca he planificado cuantos hijos quería tener. Es verdad que vengo de una familia numerosa, en mi casa éramos nueve hermanos y es algo que siempre me ha gustado. Desde niña pensé que quería tener los mismos hijos que mi madre, pero me casé jovencita y tanto mi marido como yo confiamos en que el Señor actuase en nuestras vidas. Nos fiamos de Dios y hemos tenido quince.

¿Cómo es lidiar con quince hijos a nivel económico y de organización?

Yo ya tengo hijos casados. El más mayor tiene 38 años y la pequeña 15. Pero creo que la clave está en que siempre han colaborado en casa. Según iban llegando los mayores me apoyaban muchísimo y han sido de gran ayuda para mí con los más pequeños. Y a nivel económico, al final siempre hemos tenido lo que hemos necesitado en cada momento, hemos comido todos los días... A lo mejor hemos estado muchos años sin irnos de vacaciones, pero tampoco nos ha pasado nada. A Dios gracias hemos podido permitirnos una casa que cubría nuestras necesidades y nunca nos hemos planteado, ni mucho menos, tener o no tener hijos según el dinero que mi marido ganara.

¿Cómo vives la situación actual en la que los jóvenes cada vez tienen menos hijos?

Entiendo que la sociedad de hoy en día es muy difícil. Que no se casen porque han apartado a Dios de sus vidas y no tenga sentido el matrimonio en sí. Y respeto que no quieran tener hijos porque si empiezas a pensar en lo que te cuesta, los números no te salen. Siempre he respetado mucho como cada persona viva su vida y lo que piensen los demás, sin embargo, a mí si se me ha criticado mucho.

¿Se ha sentido juzgada por las decisiones que ha tomado en su vida? ¿Qué situación recuerda?

Sí, se han metido mucho conmigo por tener muchos hijos. Parecía que me daban un sobresueldo por tener hijos, pero no. Por ejemplo iba a dejar a mis hijos al colegio y las madres me ponían a caldo o ibas a comprar y cuestionaban todo lo que compraba. Siempre ha sido así pero somos libres de hacer lo que queramos, yo jamás me he metido en cómo vive la gente su vida. Me da mucha pena... a mí me ha ido muy bien, he sido muy feliz y sigo siéndolo.

¿Qué balance hace de su vida? ¿Animaría a los jóvenes a tener hijos?

Yo hace cuarenta años que me casé y tuve mi primer hijo bastante joven. Opté por eso. Decidí no trabajar para poder cuidar de mis hijos y para mí ha sido fantástico no perderme ni un minuto de sus vidas. He renunciado a mucho, pero he recibido bastante más. No me arrepiento de absolutamente nada o de no haber trabajado. Por supuesto que animaría a la maternidad y a tener hijos, recibes tanto que, al final, el dinero pasa a un segundo plano. Los hijos siempre están ahí.

Hay una fuerte corriente de jóvenes que promueven la religión a través de las redes sociales, la música... ¿Cómo lo están viviendo sus hijos pequeños?

Es verdad que hay muchos jóvenes que apuestan por Dios, aunque el mundo les tira. Pero en realidad, el mundo nos tira a todos alguna vez. Está habiendo una tendencia de acercarse a la Iglesia, yo sí lo veo, al menos en mi entorno. Hay chavales muy fieles, que apuestan por Dios y que hacen porque la gente que está a su alrededor le conozca y vean todo lo bueno que da.

¿Sus hijos más mayores han optado también por el modelo de familia numerosa ? ¿Eres ya abuela?

Sí, tengo 25 nietos y estamos esperando dos más. Al final mis hijos están viviendo, mirando lo que hemos vivido nosotros, pero es verdad que la sociedad actual lo tiene muy difícil. Creo que sufren más de lo que nosotros hemos sufrido porque no están de acuerdo con muchas cosas de ahora. Sin embargo, en el caso de mis hijos están abiertos a la vida, se han educado así y están contentos. Uno tiene seis hijos, otros dos cinco... Y esperamos seguir aumentado la familia.

¿Cómo recibiste la noticia del premio y qué te dijo tu familia?

Sorprendida, no podía imaginar ser la mujer con más hijos de la Comunidad de Madrid. Claro, nunca me he parado a pensar en eso. La verdad es que tengo una vida muy normal y me considero una mujer sencilla, no creo que haya que premiarlo. Para mí ser madre ha sido mi oficio y mi vocación. Pero es una alegría y estamos agradecidos porque Isabel Díaz Ayuso se haya fijado en una familia numerosa.

Además del reconocimiento a Paloma Carmona, la Comunidad de Madrid premiará el 8 de marzo a otras mujeres con historias inspiradoras. Entre ellas, la periodista Olga Viza, pionera en el periodismo deportivo, y Marta Huerta de Aza, primera árbitra principal en el fútbol profesional masculino. También será galardonada Verdeliss, influencer y madre de ocho hijos, por su esfuerzo en el World Marathon Challenge. Junto a ellas, recibirán un reconocimiento la educadora Hanan Serroukh y la doctora Carmen Gutiérrez, además de profesionales que trabajan por la salud y el bienestar de las mujeres en la región.