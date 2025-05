Las pernoctaciones hoteleras en Madrid crecen un 6,8% en abril y sus precios un 12,2%

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid aumentaron un 6,79% en abril, en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 2,46 millones de pernoctaciones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los hoteles de la región se alojaron un 0,89% más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.136.825 viajeros. Por nacionalidad, 518.771 eran residentes en España, el 45,63%, mientras que 618.054 (54,37%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,3% y los extranjeros aumentaron un 1,4%. En concreto, del total de pernoctaciones en la Comunidad de Madrid, 959.652 las realizaron residentes en España (un 38,98%), mientras que 1.501.956 (61,02%) fueron residentes en el extranjero. La estancia media en este tipo de establecimientos ha superado las dos noches (2,17). En relación a la capital, en abril la visitaron un total de 871.846 turistas, 532.664 de ellos extranjeros y 339.182 residentes en España, que realizaron más de 1,91 millones de pernoctaciones, con una estancia media que ha superado las dos noches (2,20). Además, Madrid fue en abril, junto a Barcelona, uno de los puntos turísticos de España con más pernoctaciones hoteleras. A cierre de abril, la región alcanzó una ocupación del 65,04%.

En concreto, disponía de 1.196 hoteles abiertos y con 124.452 plazas. En cuanto al personal empleado, los hoteles contaban con 17.018 personas, un 8,7% más. Además, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 156,65 euros, lo que representa una subida del 12,9% interanual. En general, los precios subieron un 12,18% respecto al año anterior. Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 71,86%, seguida de Canarias (71,36%) y Madrid (65,04%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (40,22%), Asturias (40,25%) y Castilla - La Mancha (40,39%). Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad autónoma con más porcentaje de pernoctaciones (19,7%) en abril junto a Andalucía (17,21%) y Cataluña (17,17%).

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España alcanzaron los 29 millones en abril, lo que representa un incremento del 7,3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento se atribuye, en parte, a que la Semana Santa se celebró en abril este año, mientras que en 2024 tuvo lugar en marzo. El crecimiento fue más pronunciado entre los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones aumentaron un 13,0%, mientras que las de no residentes subieron un 4,5%. No obstante, al analizar conjuntamente marzo y abril para neutralizar el efecto del calendario, se observa un ligero descenso del 0,4% en las pernoctaciones respecto al mismo bimestre de 2024. En los primeros cuatro meses del año, las pernoctaciones apenas variaron (+0,1%) en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las de residentes disminuyeron un 1,6%, mientras que las de no residentes aumentaron un 0,9%.

Por países de origen, los viajeros procedentes del Reino Unido y Alemania representaron el 23,1% y el 17,9% del total de pernoctaciones de no residentes, respectivamente. Les siguieron los turistas de Francia (9,0%), Estados Unidos (5,2%) e Italia (4,4%). La ocupación hotelera también mostró signos positivos. En abril se cubrieron el 59,6% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 5,2%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 65,7%, un 3,9% más que en abril de 2024. Además, los hoteles facturaron 116,6 euros de media por habitación ocupada, un 5,6% más que en abril del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 78,1 euros, con una subida del 7,2%. Por categorías, el ADR fue de 278,7 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 118,2 euros para los de cuatro y de 91,3 para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 185,4, 87,2 y 61,6 euros, respectivamente.