Planes para no levantarse de la mesa

Lo reconocemos, somos comensales repetidores de Zurito, gran sitio, situado en el número 2 de la calle Lope de Vega (Pozuelo de Alarcón). Lo somos, porque cada elaboración está hecha con un productazo, que se percibe en cada bocado y la cerveza está fenomenalmente fría y tirada. Ahora que es posible disfrutar de un majestuoso aperitivo en la terraza, no hay plan mejor antes de ocupar la mesa en el comedor. Pero vayamos por partes, porque aquí, aunque no es lo suyo, también es posible comer bien y rápido si pide tanto la chuleburger como la butiburger. Nosotros optamos por esta segunda, pero antes no pudimos evitar rendirnos ante las alitas de pollo con kimchi y lima, otra de callos y ante el saam de pato. Lo cierto es que en otras visitas dimos el visto excelente a la quesadilla mexicana rellena de bacon y queso cheddar con su pico de gallo y vinagreta, que también resulta perfecta para compartir con un vino, lo mismo que los torreznos fritos con salsa brava. Para bordar la visita, siempre debe presidir la mesa la reina de la casa, la chuleta de vaca al josper.

Seguimos, porque hasta el día 31 están a tiempo de recorrer la exposición «Frida Khalo by Woman Experiences» (fridawomanexperience.com/ Pintor Rosales, 30) en la que conocer la vida y obra de la artista mexicana. Una exhibición, que combina instalaciones sensoriales, proyecciones, además de la muestra fotográfica. En la mesa, comienza otro viaje, un homenaje basado en el menú original de la boda de Frida Kahlo y Diego Rivera. La degustación la componen platos reinterpretados y una selección de mezcales y tequilas. ¿Qué comer? Desde los esquites y el pozole rojo hasta el chile poblano relleno y el pastel de tres leches.

Asimismo, nos hemos apuntado al aniversario de Barracuda MX, más que nada porque Roberto Ruiz rinde homenaje al litoral mexicano con siete nuevas recetas en las que apreciar lo mejor de esta región que es, en definitiva, un tesoro gastronómico. Éstas son la ostra Yucatán con emulsión de recado negro y cítricos, cebolleta encurtida, habanero y orégano; el ceviche de pez limón con pico de gallo, aguacate a la brasa y marinada ligera de chipotle meco o el elaborado con base de corvina con una curación en salsa macha de dos días y marinada de maracuyá con picada de frutas tropicales. Prueben las tostadas de maíz negro con ceviche de atún raspado, ahumado de manera artesanal con sarmiento y el huarache de cecina de wagyu al carbón con frijoles meneados, salsa matajada, nopales y queso rallado. Para terminar, destacan las dos versiones de tacos, el de chicharrón de bonito o los rib-eyes con pimientos de padrón toreados y soasados.

Ahora que parece que el termómetro empieza a coger grados ya hemos disfrutado de un aperitivo en Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop de BLESS Hotel Madrid. ¿Lo mejor? El lugar, sí, pero es que los fines de semana, desde la una es posible disfrutar del aperitivo de La Gildería con un Martini en cualquiera de sus tres versiones: Fiero, Rubino o Ambrato.

Por último, ya tenemos en mente acudir a varios de los nueve locales, que participan en Mahou MaridaDos, una iniciativa que une cerveza y buena cocina del 4 al 24 de junio. Tomen nota. Los menús que ejecutarán los chefs sólo es posible disfrutarlos en horario de cenas y el precio oscila entre 45 y 65 euros. El primer destino, el mismo cuatro, será en Ricardo Sanz Wellington. Al día siguiente, en Gofio; el 10, en La Raquetista; el 11 y el 12, en IN-PULSO; el jueves 12 la cena también la sirve Miguel Carretero en Santerra, mientras que el 16 quien lo desee puede reservar su mesa en Saddle. A Trèsde vayan los jueves 19 y 26; a la Llorrería, el 24 y a Tres por Cuatro, al día siguiente. Siempre con cerveza y buena cocina.