Visitamos el Mercado de San Isidro del Parque de Atracciones de Madrid

Si hay quien lea estas líneas y aún piense que el Parque de Atracciones es un recinto en el que la diversión está asegurada, pero que no existen espacios en los que disfrutar de un almuerzo de calidad, está muy equivocado. Recuerden que para celebrar los 50 años del recinto, Mario Sandoval, con dos estrellas Michelin en Coque, puso su sello a la propuesta y diseñó una carta alimentada por recetas tan sanas como tradicionales en el Mercado de San Isidro. De hecho, fue la primera ocasión en la que un cocinero de alta gastronomía era el encargado de idear en un parque de atracciones una selección de tapas castizas reinventadas. Y es justo este establecimiento nuestro preferido, más llegados estos meses en los que es posible disfrutar de una parada en el camino entre las atracciones en la terraza ya inaugurada. Un paréntesis para degustar esta Semana Santa, y todas las veces que acuda, de un almuerzo que merece la pena, y mucho.

Mercado de San Isidro , Parque de Atracciones. Casa de Campo, s/n. Precio medio 20-25 euros

Eso sí después de conocer «El Palenque» y «Car Wash» mientras el ritmo por las calles se dirige a los más pequeños gracias al estreno de Nickelodeon de «El Camión de Marshal», con los protagonistas de «La Patrulla Canina». Un apunte, en cuanto el hambre haga acto de presencia, el Mercado de San Isidro se encuentra en la zona de la Naturaleza y los platos son saludables y de origen cien por cien madrileño. Que sea así tiene su por qué, ya que se trata de un parque urbano al que acuden visitantes de todas las comunidades autónomas con la oportunidad de degustar nuestra gastronomía. Más después del par de años que hemos sufrido a causa de la amarga pandemia en la que, a causa de las restricciones, ha permanecido cerrado. Dicho esto, para abrir boca, no hay aperitivo que se precie sin unas croquetas de jamón ibérico de verdad. Las patatas bravas resultan ser unos dados crujientes por fuera y sedosos por dentro con una salsa picantita y adictiva. Los torreznos, pura tendencia en las barras capitalinas, proceden de Soria y llegan a la mesa suflados y con vinagre de vino. Los calamares y los choricitos a la sidra también son raciones perfectas para compartir y vuelan en cuanto uno de los comensales se despista.

Entre las ensaladas, ideales para quienes hayan empezado la operación biquini, la San Isidro con escarola, comino y perdiz escabechada es nuestra preferida, aunque la carta también anuncia las clásicas César y Mediterránea. La ternera, incluida dentro de la I.G.P Sierra de Guadarrama, tiene una garantía de calidad, que consigue, a partir de un riguroso control. Les cuento esto, porque en esta casa ésta es el producto clave de las hamburguesas. En nuestra visita, degustamos la que, además, contiene crema de queso y cebolla caramelizada. Ingredientes que suman y respetan el buen sabor de la carne de color rosado y textura firme. Gusto que también se percibe en la que hay hueco para el queso, el beicon, el tomate y la lechuga. Un apunte, quienes no sean amantes de la carne roja, la de pollo con curry también nos gustó. La del menú infantil es algo más pequeña y llega acompañada de un par de croquetas.

Seguimos, porque la cosa también se pone seria en los platos principales. El bacalao a la madrileña es el plato de pescado por excelencia. Entre las carnes, probamos las costillas de ibérico con salsa barbacoa y la carrillera en salsa de vino tinto. Para terminar, un clásico son las crêpes con Nutella, los helados y la tarta de manzana. Después, siempre tiene que quedar tiempo para presenciar «The Walking Dead: Welcome to the Apocalypses» y alucinar con los monstruos que deambulan por la Plaza Star Flyer. Incluso, para quedarse sin voz en el pasaje de terror «The Walking Dead Experience». El fin de fiesta lo pone Music R-Evolution.

Calamares a la romana Es la ración por excelencia para quienes durante la Semana Santa optan por continuar con los hábitos de la Cuaresma y prefieren no comer carne durante estos días. Como plato fuerte también apto para estos últimos o no, destaca el bacalao a la madrileña.