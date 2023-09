Nuevo restaurante en Madrid: mariscadas gigantes en bolsa de plástico y personas con guantes y delantales

Wowcrab ha aterrizado en Madrid este mes de septiembre. Se ha convertido en la nueva sensación de la capital que muchas personas están deseando probar. Este restaurante surge como un nuevo concepto de marisquería que escapa de todo lo convencional. Pues aquí el marisco se sirve en grandes cantidades dentro de una bolsa de plástico.

Al llegar al local, los camareros proporcionan delantales y guantes de plástico para poder comer las montañas de marisco con las manos sin miedo a mancharse. Pues para las mariscadas, en Wowcrab, no hay ni platos, ni cubiertos, tan solo delantales y guantes. Por lo que no es un restaurante para todos los gustos.

Así es Wowcrab, la marisquería que está triunfando en Madrid

Con varios restaurantes en los Países Bajos y Bélgica, la cadena Wowcrab ha aterrizado en Madrid, concretamente en la calle Bravo Murillo. Por el restaurante ya han pasado varios influencers de la capital que han compartido su experiencia en redes sociales.

La mariscada puede ser como el cliente desee. Hay un total de cinco combos, dependiendo del número de personas que sean, en el que se puede elegir un número limitado de mariscos. La lista es larga, pues los comensales pueden elegir entre probar langostinos, cangrejo, vieiras, pulpo, camarones, almejas y mejillones, entre otros. Además, por un plus, también pueden pedir bogavante o langosta.

Estas parrilladas de marisco van condimentadas con salsas que también debe escoger el cliente: mantequilla de ajo, cajún, pimienta de limón, estilo WOW o WoW Sichuan. Además, todas las mariscadas contienen maíz, patatas y salchichas.

No obstante, que sirvan el marisco en bolsas de plástico no es más que parte del espectáculo. Pues sus precios no son para todos los bolsillos. Los combos que se pueden comer desde una persona sola hasta un grupo de seis tienen un precio que va desde los 47.80 euros (para una o dos personas) hasta los 218.90 euros (de cuatro a seis personas).

El restaurante también tiene una carta convencional como en cualquier otro establecimiento. De sus platos destacan las ostras, el rollo de sushi de camarones o los tacos con langosta.