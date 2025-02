Polémica entre el delegado de Sánchez en Madrid y el alcalde Almeida: reproches y acusaciones

No ha sido la primera vez -y seguro que no será la última- que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se enfrenta con acritud a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, o al alcalde de la capita. En esta ocasión ha sido con el regidor en el marco del Consejo Local de Seguridad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el delegado del Gobierno sólo busca "rédito político" a costa del sistema de seguimiento de los casos de violencia de género, VioGén, para remarcar que "no hay perjuicio" alguno ante el hecho de que el convenio esté caducado desde el año 2018.

En la rueda de prensa posterior a la Junta y el Consejo Local de Seguridad, celebrado en la Casa de la Villa, el primer edil ha señalado a Martín por buscar "controversia" en torno a un asunto como la violencia de género y especialmente teniendo en cuenta el "trabajo extraordinario" de la Policía Municipal.

"No hay ningún perjuicio a las mujeres", ha aseverado, con independencia de que el convenio VioGén esté caducado desde antes de que él fuera alcalde, quien ha detallado que son "cuestiones administrativas que forman parte de la negociación" las que quedan por delante para renovarlo

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado este lunes al alcalde de la capital que "desprecie y no recoja el guante" a la petición de más colaboración y le ha pedido que responda ya a la renovación solicitada del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Martín ha señalado que en la reunión ha pedido al alcalde más colaboración entre ambas instituciones, ya que su mejora "tiene un amplísimo margen de recorrido".

"Ante esta solicitud, he recibido una reacción en la que algunos se han sentido ofendidos, tildándola de mitin político. Es una gran irresponsabilidad, y ha vuelto a rechazar el guante. Además, (Almeida) se ha sorprendido mucho y ha despachado con un significativo desprecio a la propuesta de colaboración que el Gobierno de España tendía", ha apuntado.