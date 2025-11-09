Pozuelo de Alarcón celebra hoy el Mercado de Segunda Vida

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón celebrará este domingo el Mercado de Segunda Vida en las plazas Padre Vallet y Mayor, de 10.30 a 14.30 horas, tras la cancelación el 26 de octubre por previsiones meteorológicas adversas. Según recoge el Consistorio en un comunicado, puso en marcha esta iniciativa con el objetivo de impulsar la economía circular y dinamizar el centro de la ciudad.

En este mercado los vecinos pueden vender o cambiar los artículos que ya no necesitan como pueden ser juegos de mesa, instrumentos musicales, material deportivo, ropa y calzado, decoración y antigüedades, accesorios de bebés o menaje, entre otros. En cambio, no está permitida la venta de productos perecederos como alimentos y bebidas, medicamentos, reventa de entradas o vapeadores, entre otros. También participarán diferentes asociaciones de la ciudad que destinarán los beneficios de la venta a fines sociales, informa Europa Press.

Durante la jornada, los bares y restaurantes de la zona ofrecerán aperitivo especial y, el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet oferta, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros por todo el día.