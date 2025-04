Purga total en el PSOE de Móstoles: “liquida” al aspirante a liderar el partido y le relega en el grupo municipal

El PSOE-M ha iniciado una labor de purga interna del partido en Móstoles. El viernes ya frenó en seco la intentona del Álex Martín, el hasta ahora secretario general del PSOE de Móstoles, de revalidar su puesto en la Ejecutiva local, después de que éste tratara de presentarse el sábado a las elecciones para liderar la Comisión Ejecutiva Municipal de la Agrupación de Móstoles desafiando al partido, cuando éste le había pedido que diera un paso atrás.

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, remitió un inesperado comunicado a última hora de la mañana del viernes a la militancia en la que anunciaba que se suspendían las elecciones sin ofrecer ningún tipo de explicación. «Ambas direcciones políticas, tanto la regional como la local, consideramos que es la mejor de las decisiones para culminar la renovación de los órganos de la Agrupación con todas las garantías necesarias», aseguraba el partido. Dejaba en el aire la fecha exacta para la celebración de la Asamblea extraordinaria.

Pero a la vista de los acontecimientos, parece obvio que tanto Martín como la dirección del partido no han llegado a ningún tipo de acuerdo habida cuenta de que esta misma mañana Alejandro Martín se ha encontrado no solo con que el sábado no pudo ser revalidado como líder del partido en Móstoles, como sí ha ocurrido en otras agrupaciones donde el proceso sí se ha llevado a cabo, sino que también ha sido dado de baja de su puesto de portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Móstoles, tal y como ha podido constatar LA RAZÓN.

carta de cese La Razón

Martín está investigado y pendiente de juicio por el caso ITV por el que se perdonaron, presuntamente, 2,5 millones de euros en cánones municipales a una ITV de la localidad. Las últimas informaciones conocidas le relacionan con un supuesto caso de «enchufismo» de su mujer en una empresa del Ayuntamiento.

Martín decidió dar un salto al vacío y desoír a la dirección regional para presentarse a liderar la agrupación socialista mostoleña convencido de que, al no haber una lista alternativa podría mantener su puesto en la política. De hecho había presentado una lista en la que estaba incluido su padre, que se ha visto salpicado por el escándalo del troceo de los contratos para eludir el control de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Móstoles.

Pero la “escabechina”, no acaba aquí. También ha sido cesado de su puesto como secretario del grupo municipal socialista Santiago Carrasco Gonzalo, un puesto que es de libre designación. Eso sí, Carrasco ha sido incluido en Comité Regional del partido, un puesto por el que no se percibe ninguna asignación económica. Lo mismo que María Dolores Triviño, que se encuentra investigada por el caso ITV.

Curiosamente, quien firma la carta de los ceses del hasta ahora portavoz adjunto y el secretario del grupo ha sido la exalcaldesa y portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Móstoles Noelia Posse, quien sí ha decidido aceptar los designios del partido y dar un paso atrás, lo que le ha valido mantenerse como portavoz del grupo en el Ayuntamiento. Es más, la exalcaldesa de la segunda localidad más grande de la región se ha jactado a través de las redes sociales de haber tomado la decisión adecuada. «En el lado correcto de la historia», dice en su cuenta de Facebook. Y ofrece una explicación parafraseando al novelista Alejandro Dumas: «La vida es una tormenta, mi joven amigo. Disfrutarás de la luz del sol en un momento, serás destrozado en las rocas al siguiente. Lo que te hace un hombre es lo que haces cuando llega la tormenta».

Posse ha estado continuamente en el ojo del huracán por los numerosos escándalos en los que se ha visto implicada en los últimos años. Primero se alzó con el dudoso honor de ser calificada como la «alcaldesa de los enchufes», pero también está a la espera de juicio por el «caso ITV» e implicada en el escándalo del troceo de contratos municipales para eludir el control. De ahí que el partido busque una renovación total en Móstoles.