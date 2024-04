¿Qué hacer con el Beti Jai?

El Ayuntamiento de Madrid organiza todo el año visitas que para este caminante son de primera categoría porque ayudan a conocer mejor la ciudad que me acogió hace años sin preguntarme de dónde venía, a dónde iba y qué idioma hablaba. Tampoco me quisieron echar de la Universidad, como en Barcelona, por no tener sangre catalana, que la mía es maña (a mucha honra), pero es igual de roja que la de los tontos que exigían hablar catalán. Y no me indultaron por tener seis hermanos catalanes, seis. Había un profesor que entonces ya era talibán que decía que era de izquierdas, y que como era nacionalista radical me parecía sectario, reaccionario y fundamentalmente idiota porque estaba en contra de que los maños, y otras razas inferiores, tuviéramos que ir a Cataluña a estudiar. Hay que ser tonto tonto.

Este caminante acudió ayer al frontón Beti Jai (calle Marqués de Riscal) en una de esas visitas que organiza el Ayuntamiento de Madrid y que cuando te quieres dar cuenta ya no hay plazas. Es una buena iniciativa que tiene profesores preparados. Ayer, nos tocó Alejandro, un joven que sabía la lección y que conectó con el público rápidamente.

El Beti Jai no está terminado, le faltan muchos remates. Habría que convocar un concurso de ideas, o algo, para sacar adelante esta maravilla, que es Bien de Interés Cultural (BIC) y que cómo tal tiene muchos inconvenientes. Ayer los visitantes preguntaban: ¿De quién es esto? Y Alejandro contestaba: de usted y mío. E insistían ¿Y qué vamos a hacer con este espacio tan chulo donde se ha gastado tanto dinero de todos?. Eso querría saber yo querido lector.