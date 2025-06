'The New York Times' acaba con el problema marítimo de Madrid: "Está eternamente vinculada al mar"

Madrid sigue siendo una de las ciudades más visitadas de España, aunque desde hace décadas, arrastra una carencia geográfica que aún genera debate entre los españoles: no tiene playa. A pesar de ser una ciudad con una amplia oferta cultural y gastronómica, muchos españoles priorizan los destinos costeros en verano antes que las ciudades del interior.

Esta situación ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a crear unas 'playas urbanas' para compensar la falta de mar y afrontar el calor extremo en la capital. En redes sociales, los usuarios han ridiculizado a Madrid por carecer de litoral y otros, culpan a los madrileños del turismo masivo en el mediterráneo cuando recurren a él en los meses de verano.

Sin embargo, esta vez la prensa internacional ha entrado en el debate tras percatarse de este problema en Madrid. Lo que muchos pensaban que se trataba de una crítica, un medio estadounidense a dado un empujón a la capital con el siguiente titular: "¿A quién le importa si Madrid no tiene salida al mar? El ambiente marítimo está por todas partes".

Una vinculación con el mar

'The New York Times' se ha lanzado a hablar sobre el problema de Madrid y la falta de costa. A pesar de no tener costa, la capital siempre ha tenido una relación indirecta. El medio neoyorquino hace referencia a la elección de Felipe II cuando estableció la capital en el centro peninsular. "Muchos historiadores la consideran una decisión extraña para un gobernante cuyo imperio marítimo se extendía por tres océanos y cinco continentes, conectado por la armada más grande que el mundo jamás haya visto", explica el periodista Andrew Ferren.

Madrid se encuentra a 350 kilómetros de la costa valenciana y además está a 600 metros sobre el nivel del mar. Estos datos del 'The New York Times' refuerzan la conexión con el litoral y los ingresos que desembolsan los madrileños en las ciudades costeras. Además, a lo largo de la historia, Madrid ha sido el centro de decisiones estratégicas relacionadas con las rutas oceánicas, la expansión colonial y el comercio internacional.

Sin embargo, su papel como centro de un antiguo reino marítimo mantiene viva esa conexión simbólica que "la ha vinculado eternamente con el mar de innumerables maneras", describe el artículo. Tras ello, el periodista ha nombrado varios monumentos y tradiciones que mantienen dicha relación: la estatua de Neptuno, las odas a Cristóbal Colón o el Museo Naval.

Los calamares de Madrid

Más allá de la historia y la geografía, la gastronomía madrileña también revela una conexión algo paradójica con el mar o así lo ha reflejado la prensa internacional. Uno de los platos más representativos, nada que ver con el cocido o los callos, el bocadillo de calamares quizá sea la conexión de Madrid con el mar. La abundancia de bares que sirven este plato en el centro de Madrid confirma que, aún sin litoral, los madrileños tiene un paladar con toques marítimos.

Además, en el emblemático mercado de El Rastro es fácil encontrar antigüedades y libros. "Está lleno de modelos de barcos de segunda mano, pinturas náuticas, uniformes navales, medallas y pertrechos, todo ello revelando el abrazo eterno de la ciudad al mar", destaca el artículo.