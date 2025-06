Un estadounidense llega a Madrid y alucina con el estilo de vida de los españoles: "Aquí nadie trabaja"

El turismo en España se encuentra en un estado de apogeo, sobre todo, en las ciudades mas señaladas del territorio nacional. Tanto Cataluña como Madrid sufren cada día un proceso de masificación que afecta tanto al pequeño negocio como a las grandes empresas por igual. Sin embargo, estas dos comunidades no son las únicas afectadas por esta variable, pues cada vez es más habitual encontrar turistas en pueblos donde antes era impensable. Este fenómeno se debe en gran parte a las redes sociales que, con motivo de la viralidad de algunos atractivos turísticos, estos se han popularizado con el paso del tiempo.

Sin embargo, el tráfico en redes nunca está exento de polémica y el caso que hoy nos concierne es un claro ejemplo de ello. El usuario de TikTok @cbwritescopy, conocido bajo el nombre de Christian, expuso en una de sus últimas publicaciones un comentario controversial sobre el estilo de vida de los españoles.

En base a su experiencia en Madrid ha dado a conocer los ritmos con los que trabajan los empleados en España en comparación con el resto de países fuera de Europa. Como consecuencia de sus palabras, el vídeo actualmente cuenta con más de 10.000 comentarios divididos y confrontados por las distintas opiniones reflejadas.

Así se ve trabajar en España

Tras llegar a la capital, el estadounidense ha alucinado con los horarios de los españoles para ir a trabajar: "Estoy en Madrid ahora mismo y la gente aquí va a trabajar a eso de las 9:00 horas", comenta. Lo impactante es que en Estados Unidos, la jornada laboral es parecida, puesto que suele ser de 8:00 a 17:00h.

Ante tal indignación, explica la dificultad a la que puedes enfrentarte para buscar establecimientos abiertos antes de esa hora. "Si quieres ir a un Starbucks a las 6.00 para empezar el día, todavía no está abierto", añade. No obstante, sus declaraciones no sólo iban dirigidas a españoles sino también a los europeos, aclarando que a parte de trabajar menos, siempre están de vacaciones: "Es una dinámica diferente. Los europeos están de vacaciones cada dos semanas".

La siesta y la vida social

Sin embargo, lo que ha disparado los comentarios por parte de españoles ha sido su referencia a la siesta en horario laboral. "Aquí todos se toman su tiempo, de 13:00 a 16:00 todos se van a la siesta, van a casa y duermen, van a caminar, a pasar el rato con amigos", dice. En sus comentarios, que ya superan los 10.000, los usuarios han sido tajantes: "Todo ese asunto de la siesta no es cierto, directamente".

Durante el vídeo también habla sobre la vida nocturna y social de los españoles, afirmando que los niños van a cenar sobre las 23.00h cuando deberían estar en la cama. Según dice, "la gente aquí valora la vida social y simplemente disfrutan del día", lo que considera importante ya que el estilo de vida en Estados Unido solo le ha permitido trabajar duro. "Si tuviera que dejar ese estilo de vida para vivir la vida de aquí no sé si podría hacerlo", añade.