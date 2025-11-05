El tiempo para hoy en Madrid: posibles tormentas por la tarde y máximas en ascenso ligero

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este miércoles apunta a chubascos acompañados de tormentas por la tarde y a un aumento de las temperaturas máximas. Por su parte, las mínimas irán en ascenso ligero, menos notable en la Sierra. Por la mañana se observarán algunas nubes que aumentarán por la tarde cubriendo progresivamente el cielo. En la Sierra se darán nieblas al final del día. El viento soplará flojo en general, pero no se descartan rachas fuertes asociadas a tormentas o muy fuertes en zonas altas de montaña.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 19ºC en Madrid; los 8ºC y 21ºC en Alcalá de Henares; los 10ºC y los 22ºC en Aranjuez; los 8ºC y los 16ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 19ºC en Getafe y 9ºC y los 19ºC en Navalcarnero.