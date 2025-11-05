Nuevo récord de usuarios de la EMT

El mes de octubre ha marcado récord en la movilidad en la capital tras marcar los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte su máximo histórico con 51 millones de usuarios y bicimad registrando más de 1,64 millones de viajes.

Lo ha comunicado en sus redes sociales el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien ha destacado este mes como "el mejor de la historia" para la EMT. "Nunca antes tantos madrileños habían confiado en los autobuses municipales. Estos 51 millones de viajeros son la mejor muestra de que la movilidad sostenible en Madrid ya no se entiende sin EMT", ha remarcado.

También ha celebrado que bicimad registrara en octubre 1.640.750 viajes en un mes, lo que entiende que sitúa este medio como una opción de movilidad sostenible cada vez para más madrileños y "un modo atractivo de conocer la ciudad para quienes visitan".