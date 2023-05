Trabajad más, majos

Las primeras encuestas electorales, incluida la de «Cocinas Tezanos» han dibujado ya lo que parece será el mapa de la región el 28-M. Parece claro que la perversa, mala, tonta (IDA le llama la izquierda), protectora de los grandes intereses económicos, privatizadora, inculta, necia, cayetana, etc… Isabel Díaz Ayuso volverá a ganar las elecciones y rozará la mayoría absoluta.

La izquierda tradicional no ha dejado de ponerla a parir desde que llegó a la presidencia regional con cinco millones de personas con derecho a voto. Es decir, que Madrid tiene casi un 50% de los votantes perversos, malos, tontos, IDAS, protectores de las clases económicas potentes, incultos, necios, cayetanos/as, etc,... Porque el que vota a una tonta, entiendo que también es tonto.

Este análisis es muy simple y es similar al que la vieja izquierda ha utilizado desde el primer día contra la presidenta sorpresa que ha enganchado con una gran parte de la población. Los votantes creen que quizá no sea una gran gobernante, pero opinan que es mucho, mucho mejor que lo que propone la vieja izquierda. Ellos/ellas han elegido argumentos antiguos para derrotar a Ayuso y eso con la modernez ya no vale. El insulto, la descalificación, las ofensivas de la prensa propia,... ya no sirven para ganar unas elecciones.

Ahora a Ayuso sólo se le podría derrotar trabajando seriamente en la oposición, convenciendo a los ciudadanos de que son capaces de gobernar mejor, haciendo propuestas realizables y no quimeras imposibles y predicando con el ejemplo. No con el insulto.

Pero esta izquierda madrileña, como dijo hace muchos años Alberto Ruiz Gallardón, es «vieja». Utiliza «tics» antiguos, no trabaja lo suficiente (y mira que cobran) y así tendremos Ayuso, mal que les pese, para años.