Tregua entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid: una ONG censará a los más de 400 indigentes de Barajas

Un día después de que se «blindara» el aeropuerto de Barajas, con una veintena de guardias de seguridad impidiendo, de 21:00 a 5:00, el acceso en sus cuatro terminales a todos aquellos que no sean viajeros, el Ayuntamiento de Madrid y Aena, con sus principales responsables a la cabeza –José Luis Martínez-Almeida y Maurici Lucena– se reunieron para tratar el problema de los cuatrocientos sintecho que viven en las instalaciones. Y, pese a las tensiones iniciales, se llegó a un acuerdo que cristalizó en la apertura de un proceso de identificación individualizado de las más de personas que están en el aeropuerto que permita «dar la mejor asistencia social posible, en función de la problemática que puedan tener», detalló el alcalde de la capital. Esta función la asumirá una ONG y será AENA quien se haga cargo del coste que suponga abordar este trabajo.

Además, habrá reuniones técnicas con periodicidad semanal. Y, llegado el caso, si existen discrepancias, éstas se escalarán y se analizarán en un nuevo encuentro entre el alcalde y el presidente de AENA.

Por su parte, el Ayuntamiento continuará su labor con los equipos de intervención social que tiene en el aeropuerto, a la par que son identificados, aunque, de momento, ya se ha accedido a 105 personas.

El alcalde se mostró consciente sobre el hecho de que «hay que dar solución a la situación de las personas que se encuentran en Barajas» porque «a pesar de las discrepancias que tenemos entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid, es obvio que hay una situación social que tenemos que ser capaces de solventar. Hay cientos de personas que en estos momentos están durmiendo en el aeropuerto de Barajas. Tenemos que ser capaces de superar nuestras diferencias, para encontrar puntos comunes que nos permitan avanzar en la resolución de lo que es verdaderamente importante. Ahí sí que coincidimos», sentenció.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, mostró su disposición «sincera» a colaborar, como responsable del aeropuerto, en la elaboración del censo en cuestión que «es un medio para un fin, para que la atención social y la proporción de soluciones a este colectivo se pueda hacer de la mejor manera posible». Ahora bien, evitó pronunciarse acerca de qué ocurrirá una vez que el censo esté elaborado ya que las dos administraciones, Aena y Ayuntamiento, han iniciado «una nueva etapa donde las cosas están claras». «Este es un tema de carácter social, que le corresponde a los poderes públicos darle una solución», ha contestado el presidente de Aena, que no quiso ahondar en otras cuestiones.

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, también celebró el acuerdo «para dar una respuesta digna a las personas sin hogar de Barajas», aunque admitió que «se ha perdido un tiempo precioso antes de reconocer lo importante, que la respuesta tenía que venir de la mano del acompañamiento social, porque detrás de cada historia hay una vida quebrada».

La reunión se produjo, primero, en un clima de tensión entre Cibeles y Moncloa. Tanto el organismo aeroportuario –su presidente escribió una carta cargando al Ayuntamiento con la culpa– como una extensa variedad de ministros y miembros del Gobierno de Pedro Sánchez –la última, ayer, la responsable de Igualdad, Ana Redondo–, consideran al Consistorio de la capital responsable de la situación. Y es que, según argumentan, el Ayuntamiento debería sacar inmediatamente a los sintecho del aeropuerto. Por contra, el Ayuntamiento, en voz del propio alcalde, ha respondido que ni ellos, ni el Samur ni la Policía Municipal tiene competencias para «obligar» a estas personas a acceder a los albergues. Y es que, como avanzó ayer LA RAZÓN, de los 105 sintecho atendidos por los Equipos de Calle municipales, sólo 14 han querido, voluntariamente, acudir a estos centros.

Por otro lado, sobre la mesa de la reunión de ayer había una cuestión que el Ayuntamiento consideraba indispensable para llegar, de forma conjunta, a un acuerdo para solucionar el problema de Barajas: el censo de estas personas. De hecho, Almeida puso como «deberes» al Gobierno realizar una filiación completa de los 400 afectados que, a día de hoy, pernoctan en el aeropuerto. A primera hora de la tarde, Aena ya mostró sus cartas. En una información avanzada por las agencias, la intención de Maurici Lucena era ofrecer «ayuda» al Consistorio para realizar ese censo.

Por la mañana, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, había adelantado que el Samur Social «no tiene capacidad legal». «Vamos a seguir fortaleciendo nuestros equipos y ofreciendo todos los recursos de nuestra red en la medida de las posibilidades que nos permite la ley», dijo la vicealcaldesa. Sanz considera también una «temeridad» que aún no se haya llevado ese censo en Barajas. «No es de recibo, y es una absoluta temeridad en el ámbito de la seguridad».

Un «riesgo» para los vigilantes

►El sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) consideró «un fracaso» la primera noche de controles de acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya que, según sus datos, las instalaciones han albergado el mismo número de personas sin hogar –contradiciendo así los datos de UGT– porque llegaron antes de los controles o porque no se han movido de esta infraestructura. Según afirmaron, han sido muy pocas las personas que no pudieron acceder al recinto aeroportuario y se han quedado en los bancos o en el estacionamiento hasta que se han quitado los controles. Mientras, desde el sindicato de seguridad Marea Negra denunciaron a LA RAZÓN que no habían recibido «instrucciones por escrito por parte de Aena sobre cómo se iban a hacer los controles», lo cual suponía «un grave riesgo, sobre todo para los vigilantes».